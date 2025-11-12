Відео
Головна Метео Сонце пригріє не всюди — Діденко сказала, де зіпсується погода

Сонце пригріє не всюди — Діденко сказала, де зіпсується погода

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 15:06
Оновлено: 15:11
Погода в Україні 13 листопада — прогноз від Наталки Діденко
Перехожі. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 13 листопада, на заході України можливі короткочасні прояснення, тоді як на більшій частині території країни переважатиме хмарна погода із місцевими невеликими дощами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 13 листопада

Температура повітря протягом дня становитиме +9...+13°C у західних і південних областях та +7...+11°C на решті території.

null
Температурна карта України 13 листопада. Фото: Метеопост

Найпрохолодніше завтра буде в центральній частині країни — на Чернігівщині, Київщині та Черкащині. Тут очікується лише +5...+9°C.

Погода в Києві 13 листопада

У Києві 13 листопада прогнозується переважно хмарна погода. Невеликий дощ можливий уночі та вранці, вдень — без істотних опадів. Температура в столиці становитиме близько +6...+7°C.

Діденко прогнозує потепління в Україні у листопаді

За прогнозом, у п’ятницю та суботу, 14 та 15 листопада, в Україні очікується короткочасне потепління до +10...+14°C, а вже в неділю, 16 листопада, температура знизиться до +4...+9°C, крім південних областей, де збережеться відносне тепло. У понеділок очікується нове підвищення температури до +9...+13°C, проте з вівторка, 18 листопада, знову прогнозується суттєве похолодання.

Також синоптикиня попереджає про магнітні бурі, які триватимуть з 12 по 15 листопада.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на тиждень з 10  до 16 листопада. 

Сьогодні, 12 листопада, в деяких регіонах можливі сильні дощі та тумани.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
