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С кратковременными дождями — какая погода будет в Украине сегодня

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Дата публикации 2 июня 2025 06:25
Погода сегодня 2 июня в Украине — Укргидрометцентр
Женщина идет по улице во время дождя. Фото иллюстративное: Иван Самойлов/gwaramedia.com

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 2 июня, дали синоптики. Будет переменная облачность.

Об этом в воскресенье, 1 июня, сообщили в Украинском Украинском гидрометеорологическом центре.

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    Карта "Прогноз погоды в Украине" от Укргидрометцентра
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Кратковременные дожди пройдут ночью на Волыни, Львовщине и Закарпатье, а днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской, Одесской областях и Крыму. На остальной территории без осадков.

В западных и северных областях ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7–12 м/с, а на остальной территории — с переменных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Ночная температура составит +11...+16 °С, в южных областях — до +19 °С. Днем воздух прогреется до +23...+28 °С. В Карпатах ночью ожидается +7...+12 °С, а днем — +18...+23 °С.

В Киеве и на Киевщине будет переменная облачность. Без осадков, но днем в области местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с. В области ночью будет +11...+16 °С, а днем — +23...+28 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до +14...+16 °С, а днем потеплеет до +25...+27 °С.

Напомним, в некоторых регионах Украины первая неделя лета начнется с кратковременных дождей. Местами даже возможны грозы.

Ранее синоптики сообщали, что в этом году лето в Украине будет жарким. К тому же ожидается повышенная грозовая активность.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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