Погода сьогодні 2 червня в Україні — Укргідрометцентр

Жінка йде вулицею під час дощу. Фото ілюстративне: Іван Самойлов/gwaramedia.com

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 2 червня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність.

Про це в неділю, 1 червня, повідомили в Українському Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди в Україні" від Укргідрометцентру 1 / 1

Короткочасні дощі пройдуть уночі на Волині, Львівщини та Закарпатті, а вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях і Криму. На решті території без опадів.

У західних і північних областях вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 7–12 м/с, а не решті території — зі змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Нічна температура становитиме +11...+16 °С, у південних областях — до +19 °С. Удень повітря прогріється до +23...+28 °С. У Карпатах уночі очікується +7...+12 °С, а вдень — +18...+23 °С.

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів, але вдень в області місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Швидкість південно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. В області вночі буде +11...+16 °С, а вдень — +23...+28 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до +14...+16 °С, а вдень потеплішає до +25...+27 °С.

Нагадаємо, у деяких регіонах України перший тиждень літа розпочнеться з короткочасних дощів. Місцями навіть можливі грози.

Раніше синоптики повідомляли, що цьогоріч літо в Україні буде спекотним. До того ж очікується підвищена грозова активність.