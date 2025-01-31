Погода в Украине 31 января — ожидается тепло, но будет дождливо

Люди в парке. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине сегодня, в пятницу будет облачной. Местами возможен дождь, но температура в отдельных регионах поднимется до +15 °С.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.

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Согласно данным метеорологов, сегодня днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами пройдет небольшой дождь, а на остальной территории осадков не прогнозируется.

Температура воздуха на западе -1...+4 °С, на юге +10...+15 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине на пятницу

В Киевской области ожидается облачная погода, но днем местами возможен небольшой дождь. Утром ожидается туман, ветер будет юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+10 °С. В Киеве днем +7...+9 °С.

Ранее мы писали, что по данным сайта Ventusky, в начале февраля ожидаются снегопады на два дня.

А представитель Укргидрометцентра Вера Балабух заявила, что изменение климатических зон в Украине будет иметь последствия для агропромышленности. В частности, возникнут проблемы с выращиванием картофеля, капусты и огурцов.