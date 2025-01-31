Погода в Україні 31 січня — очікується тепло, але дощитиме

Взимку майже весняно — синоптики дали прогноз на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, у п'ятницю буде хмарною. Місцями можливий дощ, але температура в окремих регіонах підніметься до +15 °С.
Про це у Facebook повідомила пресслужба Укргідрометцентру.
Прогноз погоди в Україні на 31 січня
Згідно з даними метеорологів, сьогодні вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями пройде невеликий дощ, а на решті території опадів не прогнозується.
Температура повітря на заході -1...+4 °С, на півдні +10...+15 °С.
Прогноз погоди на Київщині на п'ятницю
У Київській області очікується хмарна погода, але вдень подекуди можливий невеликий дощ. Вранці очікується туман, вітер буде південно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря коливатиметься в межах +5...+10 °С. У Києві вдень +7...+9 °С.
Раніше ми писали, що за даними сайту Ventusky, на початку лютого очікуються снігопади на два дні.
А представниця Укргідрометцентру Віра Балабух заявила, що зміна кліматичних зон в Україні матиме наслідки для агропромисловості. Зокрема, виникнуть проблеми з вирощенням картоплі, капусти та огірків.
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