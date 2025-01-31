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Взимку майже весняно — синоптики дали прогноз на сьогодні

31 січня 2025 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 31 січня — очікується тепло, але дощитиме
Люди в парку. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні сьогодні, у п'ятницю буде хмарною. Місцями можливий дощ, але температура в окремих регіонах підніметься до +15 °С. 

Про це у Facebook повідомила пресслужба Укргідрометцентру.

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Прогноз погоди в Україні на 31 січня

Згідно з даними метеорологів, сьогодні вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями пройде невеликий дощ, а на решті території опадів не прогнозується.

Температура повітря на заході -1...+4 °С, на півдні +10...+15 °С.

Яка погода очікується 31 січня - прогноз Укргідрометцентру
Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині на п'ятницю

У Київській області очікується хмарна погода, але вдень подекуди можливий  невеликий дощ. Вранці очікується туман, вітер буде південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря коливатиметься в межах +5...+10 °С. У Києві вдень +7...+9 °С.

Раніше ми писали, що за даними сайту Ventusky, на початку лютого очікуються снігопади на два дні.

А представниця Укргідрометцентру Віра Балабух заявила, що зміна кліматичних зон в Україні матиме наслідки для агропромисловості. Зокрема, виникнуть проблеми з вирощенням картоплі, капусти та огірків.

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