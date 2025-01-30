Аномальне тепло може спричинити неврожай картоплі в Україні

Збір урожаю картоплі. Ілюстративне фото: Інститут живлення рослин

В Україні цього року аномально тепла зима, але це може спричинити низку наслідків для нашої агропромисловості. Зокрема, причиною такого потепління є збільшення викидів парникових газів внаслідок війни.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух в інтерв'ю Главкому.

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За словами експертки, Міндовкілля провело дослідження, яке показало, що внаслідок війни збільшуються викиди парникових газів. Від початку повномасштабного вторгнення атмосфера додатково отримала 180 мільйонів тонн вуглецю. Аналогічний об'єм викидів за 80 років продукує Мальта.

Водночас Балабух не погодилася з твердженням, що у Києві три роки поспіль немає кліматичної зими. За її словами, минулого року зима розпочалася 19 листопада й тривала до середини грудня, а потім знову повернулась у січні на ще майже три тижні.

"Так що кліматична зима, хоч і не тривала, але у нас була останніми роками. А от те, що вона з року на рік скорочується, — так, це якраз наслідок тих глобальних змін клімату, що спостерігаються на нашій планеті", — зазначила вона.

Вплив клімату на агропромисловість

Балабух зазначила, що під час такої теплої погоди, як зараз, у рослин збільшується вегетативний період, що дає можливість вирощувати третій урожай. Водночас в Україні змінюються кліматичні зони: те, що раніше вирощували на півдні, тепер можна вирощувати і на півночі: кукурудзу та соняшник.

Вона зауважила, що наразі Полісся називають "новим олійно-зерновим поясом України", бо там тепер вже достатньо тепло та волого. Також вуглекислий газ посилює процеси фотосинтезу, тому рослини накопичують більше зеленої маси. Але одного тепла недостатньо, треба ще й волога, якої створюється дефіцит.

В Україні можуть зникнути деякі овочі

Також підвищення температури повітря дуже впливає на картоплю: у червні, коли вона починає активно рости, ґрунт має бути не надто теплим, бо вона почне гнити. На півдні вже існують несприятливі умови для вирощування картоплі, тому потрібно або змінювати час посадки, або технології вирощування.

Крім того, Україна може втратити огірки та капусту, бо їм потрібно багато вологи й виростити у відкритому ґрунті стає важче. На думку Балабух, багато залежатиме від опадів і від їх розподілу протягом дозрівання урожаю.

Нагадаємо, через зміну кліматичних зон Україна зможе вирощувати субтропічні рослини.

А кліматична служба Copernicus повідомила, що 2025 рік стане найтеплішим роком за всю історію спостережень.