Аномальное тепло может вызвать неурожай картофеля в Украине

Сбор урожая картофеля. Иллюстративное фото: Інститут живлення рослин

В Украине в этом году аномально теплая зима, но это может повлечь ряд последствий для нашей агропромышленности. В частности, причиной такого потепления является увеличение выбросов парниковых газов в результате войны.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух в интервью Главкому.

Читайте также:

Потепление в Украине

По словам эксперта, Минприроды провело исследование, которое показало, что в результате войны увеличиваются выбросы парниковых газов. С начала полномасштабного вторжения атмосфера дополнительно получила 180 миллионов тонн углерода. Аналогичный объем выбросов за 80 лет продуцирует Мальта.

В то же время Балабух не согласилась с утверждением, что в Киеве три года подряд нет климатической зимы. По ее словам, в прошлом году зима началась 19 ноября и продолжалась до середины декабря, а затем снова вернулась в январе на еще почти три недели.

"Так что климатическая зима, хоть и не длительная, но у нас была в последние годы. А вот то, что она из года в год сокращается — да, это как раз следствие тех глобальных изменений климата, которые наблюдаются на нашей планете", — отметила она.

Влияние климата на агропромышленность

Балабух отметила, что во время такой теплой погоды, как сейчас, у растений увеличивается вегетативный период, что дает возможность выращивать третий урожай. В то же время в Украине меняются климатические зоны: то, что раньше выращивали на юге, теперь можно выращивать и на севере: кукурузу и подсолнечник.

Она отметила, что сейчас Полесье называют "новым маслично-зерновым поясом Украины", потому что там теперь уже достаточно тепло и влажно. Также углекислый газ усиливает процессы фотосинтеза, поэтому растения накапливают больше зеленой массы. Но одного тепла недостаточно, надо еще и влага, которой создается дефицит.

В Украине могут исчезнуть некоторые овощи

Также повышение температуры воздуха очень влияет на картофель: в июне, когда он начинает активно расти, почва должна быть не слишком теплой, потому что он начнет гнить. На юге уже существуют неблагоприятные условия для выращивания картофеля, поэтому нужно либо менять время посадки, либо технологии выращивания.

Кроме того, Украина может потерять огурцы и капусту, потому что им нужно много влаги и вырастить в открытом грунте становится труднее. По мнению Балабух, многое будет зависеть от осадков и от их распределения в течение созревания урожая.

Напомним, из-за изменения климатических зон Украина сможет выращивать субтропические растения.

А климатическая служба Copernicus сообщила, что 2025 год станет самым теплым годом за всю историю наблюдений.