Погода в Україні 30 січня — очікується потеплішання, місцями до +17 °С

Людина гуляє біля моря. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні у четвер, 30 січня, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +6...+11 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 30 січня

Завтра через територію України переміститься атмосферний фронт, який буде втрачати свою активність. Синоптики прогнозують слабке зростання атмосферного тиску, опадів не передбачається.

У більшості областей вночі та вранці місцями очікується туман, вітер протягом дня буде слабкий, південного напрямку.

Температура повітря становитиме:

вночі 0...+5 °С тепла, в Карпатах близько 0 °С;

вдень +6...+11 °С, на півдні Одещини та в Криму +12...+17 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині 30 січня

У Києва та області завтра буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці прогнозують туман, вітер буде південно-західним, 3-8 м/с.

Температура повітря коливатиметься:

вночі +0...+5 °С;

вдень +6...+11 °С.

У Києві вночі очікується +1...+3 °С, вдень — +8...+10 °С.

Раніше народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра по всій території України пануватиме суха та тепла погода.

А за даними метеорадара Ventusky стало відомо, що вже на початку лютого в Україні кардинально зміниться погода.