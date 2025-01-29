Погода в Україні 30 січня — очікується потеплішання, місцями до +17 °С

В Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на завтра — які зміни
В Україні у четвер, 30 січня, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься у межах +6...+11 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди в Україні на 30 січня
Завтра через територію України переміститься атмосферний фронт, який буде втрачати свою активність. Синоптики прогнозують слабке зростання атмосферного тиску, опадів не передбачається.
У більшості областей вночі та вранці місцями очікується туман, вітер протягом дня буде слабкий, південного напрямку.
Температура повітря становитиме:
- вночі 0...+5 °С тепла, в Карпатах близько 0 °С;
- вдень +6...+11 °С, на півдні Одещини та в Криму +12...+17 °С.
Прогноз погоди на Київщині 30 січня
У Києва та області завтра буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці прогнозують туман, вітер буде південно-західним, 3-8 м/с.
Температура повітря коливатиметься:
- вночі +0...+5 °С;
- вдень +6...+11 °С.
У Києві вночі очікується +1...+3 °С, вдень — +8...+10 °С.
Раніше народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра по всій території України пануватиме суха та тепла погода.
А за даними метеорадара Ventusky стало відомо, що вже на початку лютого в Україні кардинально зміниться погода.
Читайте Новини.LIVE!