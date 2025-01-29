Погода в Украине 30 января — ожидается потепление, местами до +17 °С

Человек гуляет возле моря. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине в четверг, 30 января, ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +6...+11 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 30 января

Завтра через территорию Украины переместится атмосферный фронт, который будет терять свою активность. Синоптики прогнозируют слабый рост атмосферного давления, осадков не предвидится.

В большинстве областей ночью и утром местами ожидается туман, ветер в течение дня будет слабый, южного направления.

Температура воздуха составит:

ночью 0...+5 °С тепла, в Карпатах около 0 °С;

днем +6...+11 °С, на юге Одещины и в Крыму +12...+17 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на Киевщине 30 января

В Киеве и области завтра будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром прогнозируют туман, ветер будет юго-западным, 3-8 м/с.

Температура воздуха будет колебаться:

ночью +0...+5 °С;

днем +6...+11 °С.

В Киеве ночью ожидается +1...+3 °С, днем — +8...+10 °С.

Ранее народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра по всей территории Украины будет царить сухая и теплая погода.

А по данным метеорадара Ventusky стало известно, что уже в начале февраля в Украине кардинально изменится погода.