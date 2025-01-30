У лютому Україну накриють снігопади — синоптики назвали дати

Снігопад. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні вже найближчим часом наступить справжня зима, а тепла погода покине нашу територію. На початку лютого синоптики прогнозують снігопади на два дні.

Про це повідомляє сайт Ventusky.

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Снігопади найближчим часом

Зазначається, що зміна температури та опади спричинені зміною напрямку вітру. Тому вже 5 лютого на заході, півночі та центрі буде значний снігопад. Водночас опади прогнозують і на сході та півдні, але не сильні.

У західних областях температура повітря подекуди становитиме -8 °C, у північних, центральних та східних до -4 °C, а на півдні — до -2 °C.

Карта опадів. Фото: Ventusky

6 лютого в областях продовжиться снігопад, але центральні регіони він омине. Стовпчики термометрів опустяться ще нижче: найхолодніше буде на заході країни, у горах до -12 °C.

На півночі буде до -3 °C, а на півдні — до -2 °C. У східних та центральних областях синоптики прогнозують до -3 °C.

Протягом обох днів очікується вітер швидкістю 10-15 м/с, що сприятиме завірюхам. А вже з 7 лютого негода знову відступить, в Україні потеплішає.

Карта опадів. Фото: Ventusky

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, коли в Україну прийдуть сильні морози.

А за словами експертки Укргідрометцентру Віри Балабух, зміна кліматичних зон в Україні матиме наслідки для агропромисловості.