У лютому Україну накриють снігопади — синоптики назвали дати

Снігопади та сильні морози — коли в Україні знову похолодає
В Україні вже найближчим часом наступить справжня зима, а тепла погода покине нашу територію. На початку лютого синоптики прогнозують снігопади на два дні.
Про це повідомляє сайт Ventusky.
Снігопади найближчим часом
Зазначається, що зміна температури та опади спричинені зміною напрямку вітру. Тому вже 5 лютого на заході, півночі та центрі буде значний снігопад. Водночас опади прогнозують і на сході та півдні, але не сильні.
У західних областях температура повітря подекуди становитиме -8 °C, у північних, центральних та східних до -4 °C, а на півдні — до -2 °C.
6 лютого в областях продовжиться снігопад, але центральні регіони він омине. Стовпчики термометрів опустяться ще нижче: найхолодніше буде на заході країни, у горах до -12 °C.
На півночі буде до -3 °C, а на півдні — до -2 °C. У східних та центральних областях синоптики прогнозують до -3 °C.
Протягом обох днів очікується вітер швидкістю 10-15 м/с, що сприятиме завірюхам. А вже з 7 лютого негода знову відступить, в Україні потеплішає.
Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко повідомила, коли в Україну прийдуть сильні морози.
А за словами експертки Укргідрометцентру Віри Балабух, зміна кліматичних зон в Україні матиме наслідки для агропромисловості.
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