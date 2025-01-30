В феврале Украину накроют снегопады - синоптики назвали даты

Снегопад. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине уже в ближайшее время наступит настоящая зима, а теплая погода покинет нашу территорию. В начале февраля синоптики прогнозируют снегопады на два дня.

Об этом сообщает сайт Ventusky.

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Снегопады в ближайшее время

Отмечается, что изменение температуры и осадки вызваны изменением направления ветра. Поэтому уже 5 февраля на западе, севере и центре будет значительный снегопад. В то же время осадки прогнозируют и на востоке и юге, но не сильные.

В западных областях температура воздуха местами составит -8 °C, в северных, центральных и восточных до -4 °C, а на юге — до -2 °C.

Карта осадков. Фото: Ventusky

6 февраля в областях продолжится снегопад, но центральные регионы он обойдет стороной. Столбики термометров опустятся еще ниже: холоднее всего будет на западе страны, в горах до -12 °C.

На севере будет до -3 °C, а на юге — до -2 °C. В восточных и центральных областях синоптики прогнозируют до -3 °C.

В течение обоих дней ожидается ветер скоростью 10-15 м/с, что будет способствовать метелям. А уже с 7 февраля непогода снова отступит, в Украине потеплеет.

Карта осадков. Фото: Ventusky

Напомним, народный синоптик Наталка Диденко сообщила, когда в Украину придут сильные морозы.

А по словам эксперта Укргидрометцентра Веры Балабух, изменение климатических зон в Украине будет иметь последствия для агропромышленности.