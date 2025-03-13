Погода во Львове 14 марта — подробный прогноз от синоптиков

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Завтра, 14 марта, во Львове и на территории области ожидается изменение погоды, в частности, будет переменная облачность. Ночью местами возможен небольшой дождь, а днем прогнозируются осадки, местами значительные в вечернее время.

Об этом сообщили синоптики Львовского РЦГМ.

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Прогноз погоды во Львовской области 14 марта

Температура воздуха в области ночью составит от +2°C до +7°C тепла, днем потеплеет до +9...+14°C тепла. Ветер в течение дня будет менять направление: юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью и утром возможны порывы ветра до 15-20 м/с, поэтому стоит быть осторожными.

Температурная карта Украины 14 марта. Фото: Метеопост

Погода во Львове 14 марта

Температура во Львове в течение дня. Фото: скриншот

Во Львове ночью будет +2...+4°C тепла, днем - от +10°C до +12°C. В первой половине дня осадки маловероятны, а вечером возрастает вероятность дождей, которые могут усилиться ближе к вечеру.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине на сегодня, 13 марта, и назвали регионы, где будут дожди с грозами.

А синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании, которое придет в Украину.