Погода сьогодні, 13 березня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Сильний дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 13 березня, повідомили синоптики. В цей день на погоду в нашій країні впливатиме циклон, центр якого буде розташовуватися над Польщею, а також пов'язані з ним атмосферні фронти. Територія України перебуватиме в теплому секторі цього циклону, південними потоками до нас надходитиме вологе тепле повітря.

Про це у середу, 12 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вдень атмосферний тиск буде відчуватно падати, очікується вітряна погода. В Карпатах, вдень в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.

У західних областях очікуються помірні, вдень на Закарпатті та в Карпатах значні дощі з грозами. На решті території без опадів, вдень у північних, центральних та Харківській областях невеликий дощ.

Температура вночі становила +4...+9 °С, вдень буде +14...+19 °С, на півдні країни до +22 °С, а Карпатах +5...+10 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 12 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозували помірний, а вдень очікується невеликий дощ. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі зафіксували +4...+9 °С, вдень прогнозують +14...+19 °С.

Водночас в Києві вночі було +7...+9 °С, вдень буде +15...+17 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні, 13 березня, в Україні можуть бути грози. Зокрема, у західних областях, в подекуди в центрі та на півночі.

"Завтра циклон над Польщею буде закидати до нас атмосферні фронти із дощами — дощі пройдуть там, де і грози (зрозуміло) на заході, півночі та в центральних областях. Ввечері трохи подощить ще й на Харківщині. На решті території — без істотних опадів", — йдеться у повідомленні.

Також Діденко попереджає, у четвер в Україні очікується сильний вітер південних напрямків, місцями будуть штормові пориви вітру до 15-20 м/с. На крайньому сході вітер буде стриманішими, хіба що помірний.

Що стосується температури повітря, сьогодні впродовж дня в країні очікується +15...+22 °С.

У свою чергу у Києві 13 березня буде вітряна погода із періодичними штормовими поривами південного вітру до 15-20 м/с. Вдень температура очікується до +18 °С. Дощ можливий в другій половині дня або ввечері.

Нагадаємо, що сьогодні у Харкові та Харківській області буде хмарна погода з проясненнями. Крім того, синоптики прогнозують дощ.

Також ми повідомляли, що синоптики попередили одеситів про штормовий вітер, який насувається на Одещину. Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.