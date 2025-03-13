Погода сьогодні, 13 березня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

У низці областей дощі та грози — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на четвер, 13 березня, повідомили синоптики. В цей день на погоду в нашій країні впливатиме циклон, центр якого буде розташовуватися над Польщею, а також пов'язані з ним атмосферні фронти. Територія України перебуватиме в теплому секторі цього циклону, південними потоками до нас надходитиме вологе тепле повітря.
Про це у середу, 12 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 13 березня
Сьогодні вдень атмосферний тиск буде відчуватно падати, очікується вітряна погода. В Карпатах, вдень в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с.
У західних областях очікуються помірні, вдень на Закарпатті та в Карпатах значні дощі з грозами. На решті території без опадів, вдень у північних, центральних та Харківській областях невеликий дощ.
Температура вночі становила +4...+9 °С, вдень буде +14...+19 °С, на півдні країни до +22 °С, а Карпатах +5...+10 °С.
На території Київської області та Києва 12 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі прогнозували помірний, а вдень очікується невеликий дощ. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви до 15-20 м/с. Температура вночі зафіксували +4...+9 °С, вдень прогнозують +14...+19 °С.
Водночас в Києві вночі було +7...+9 °С, вдень буде +15...+17 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні, 13 березня, в Україні можуть бути грози. Зокрема, у західних областях, в подекуди в центрі та на півночі.
"Завтра циклон над Польщею буде закидати до нас атмосферні фронти із дощами — дощі пройдуть там, де і грози (зрозуміло) на заході, півночі та в центральних областях. Ввечері трохи подощить ще й на Харківщині. На решті території — без істотних опадів", — йдеться у повідомленні.
Також Діденко попереджає, у четвер в Україні очікується сильний вітер південних напрямків, місцями будуть штормові пориви вітру до 15-20 м/с. На крайньому сході вітер буде стриманішими, хіба що помірний.
Що стосується температури повітря, сьогодні впродовж дня в країні очікується +15...+22 °С.
У свою чергу у Києві 13 березня буде вітряна погода із періодичними штормовими поривами південного вітру до 15-20 м/с. Вдень температура очікується до +18 °С. Дощ можливий в другій половині дня або ввечері.
Нагадаємо, що сьогодні у Харкові та Харківській області буде хмарна погода з проясненнями. Крім того, синоптики прогнозують дощ.
Також ми повідомляли, що синоптики попередили одеситів про штормовий вітер, який насувається на Одещину. Через це оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
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