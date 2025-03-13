Погода сегодня, 13 марта, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Сильный дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 13 марта, сообщили синоптики. В этот день на погоду в нашей стране будет влиять циклон, центр которого будет расположен над Польшей, а также связанные с ним атмосферные фронты. Территория Украины будет находиться в теплом секторе этого циклона, южными потоками к нам будет поступать влажный теплый воздух.

Об этом в среду, 12 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня днем атмосферное давление будет ощутимо падать, ожидается ветреная погода. В Карпатах, днем в Украине, кроме восточных и большинства западных областей, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В западных областях ожидаются умеренные, днем на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди с грозами. На остальной территории без осадков, днем в северных, центральных и Харьковской областях небольшой дождь.

Температура ночью составила +4...+9 °С, днем будет +14...+19 °С, на юге страны до +22 °С, а Карпатах +5...+10 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 12 марта будет облачно с прояснениями. Ночью прогнозировали умеренный, а днем ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с, днем по области местами порывы до 15-20 м/с. Температура ночью зафиксировали +4...+9 °С, днем прогнозируют +14...+19 °С.

В то же время в Киеве ночью было +7...+9 °С, днем будет +15...+17 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сегодня, 13 марта, в Украине могут быть грозы. В частности, в западных областях, местами в центре и на севере.

"Завтра циклон над Польшей будет забрасывать к нам атмосферные фронты с дождями — дожди пройдут там, где и грозы (понятно) на западе, севере и в центральных областях. Вечером немного подожмет еще и на Харьковщине. На остальной территории — без существенных осадков", — говорится в сообщении.

Также Диденко предупреждает, в четверг в Украине ожидается сильный ветер южных направлений, местами будут штормовые порывы ветра до 15-20 м/с. На крайнем востоке ветер будет более сдержанным, разве что умеренный.

Что касается температуры воздуха, сегодня в течение дня в стране ожидается +15...+22 °С.

В свою очередь в Киеве 13 марта будет ветреная погода с периодическими штормовыми порывами южного ветра до 15-20 м/с. Днем температура ожидается до +18 °С. Дождь возможен во второй половине дня или вечером.

Напомним, что сегодня в Харькове и Харьковской области будет облачная погода с прояснениями. Кроме того, синоптики прогнозируют дождь.

Также мы сообщали, что синоптики предупредили одесситов о штормовом ветре, который надвигается на Одесскую область. Из-за этого объявлен первый (желтый) уровень опасности.