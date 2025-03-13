Погода у Львові 14 березня — детальний прогноз від синоптиків

Ввечері очікуйте змін погоди — прогноз у Львові на завтра
Завтра, 14 березня, у Львові та на території області очікується зміна погоди, зокрема, буде мінлива хмарність. Вночі місцями можливий невеликий дощ, а вдень прогнозуються опади, подекуди значні у вечірній час.
Про це повідомили синоптики Львівського РЦГМ.
Прогноз погоди у Львівській області 14 березня
Температура повітря в області вночі становитиме від +2°C до +7°C тепла, вдень потеплішає до +9...+14°C тепла. Вітер упродовж дня змінюватиме напрямок: південно-західний з переходом на південно-східний, 7–12 м/с. Вночі та вранці можливі пориви вітру до 15–20 м/с, тому варто бути обережними.
Погода у Львові 14 березня
У Львові вночі буде +2…+4°C тепла, вдень – від +10°C до +12°C. У першій половині дня опади малоймовірні, а ввечері зростає ймовірність дощів, які можуть посилитися ближче до вечора.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні, 13 березня, та назвали регіони, де будуть дощі з грозами.
А синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання, яке прийде в Україну.
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