Погода у Львові 14 березня — детальний прогноз від синоптиків

Дощова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Завтра, 14 березня, у Львові та на території області очікується зміна погоди, зокрема, буде мінлива хмарність. Вночі місцями можливий невеликий дощ, а вдень прогнозуються опади, подекуди значні у вечірній час.

Про це повідомили синоптики Львівського РЦГМ.

Читайте також:

Прогноз погоди у Львівській області 14 березня

Температура повітря в області вночі становитиме від +2°C до +7°C тепла, вдень потеплішає до +9...+14°C тепла. Вітер упродовж дня змінюватиме напрямок: південно-західний з переходом на південно-східний, 7–12 м/с. Вночі та вранці можливі пориви вітру до 15–20 м/с, тому варто бути обережними.

Температурна карта України 14 березня. Фото: Метеопост

Погода у Львові 14 березня

Температура у Львові впродовж дня. Фото: скриншот

У Львові вночі буде +2…+4°C тепла, вдень – від +10°C до +12°C. У першій половині дня опади малоймовірні, а ввечері зростає ймовірність дощів, які можуть посилитися ближче до вечора.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні на сьогодні, 13 березня, та назвали регіони, де будуть дощі з грозами.

А синоптик Наталка Діденко попередила про похолодання, яке прийде в Україну.