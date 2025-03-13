Погода в Україні 14 березня — прогноз від Діденко на завтра

Дівчина йде засніженою вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україну після аномально теплої погоди знову йде похолодання. У п'ятницю, 14 березня, очікуються опади в західних областях.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 14 березня

За прогнозом Наталки Діденко, завтра в Україні ще буде тепла погода з температурою повітря +15...+22 °C. Холоднішати почне на Волині, Рівненщині, Львівщині та у північних районах Житомирщини й Київщини. Там очікується +11...+14 °C.

Прогноз погоди в Україні на 14 березня. Фото: скриншот

У п'ятницю не прогнозують істотних дощів в Україні. Попри це ввечері опади очікуються у західних областях. Сильного вітру вдень не буде. У Києві 14 березня буде переважно суха погода. Повітря прогріється до +14 °C.

Прогностична карта опадів на 14 березня. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Синоптик Наталка Діденко радить насолодитись завтрашнім теплом, оскільки надалі погода зіпсується. На Україну сунуть дощі, мокрий сніг та похолодання.

Нагадаємо, завтра, 14 березня, українці зможуть побачити повне місячне затемнення. Ми пояснювали, коли та як можна буде спостерігати за цим астрономічним явищем.

Також ми писали про те, що сьогодні, 13 березня, на Землі не очікується потужних магнітних бур. Разом з тим, можливий невеликий радіаційний шторм.