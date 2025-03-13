Погода в Украине 14 марта — прогноз от Диденко на завтра

В Украину идет похолодание — прогноз погоды от Диденко на завтра
В Украину после аномально теплой погоды снова идет похолодание. В пятницу, 14 марта, ожидаются осадки в западных областях.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.
Погода в Украине 14 марта
По прогнозу Наталки Диденко, завтра в Украине еще будет теплая погода с температурой воздуха +15...+22 °C. Холодать начнет на Волыни, Ровенщине, Львовщине и в северных районах Житомирской и Киевской областей. Там ожидается +11...+14 °C.
В пятницу не прогнозируют существенных дождей в Украине. Несмотря на это вечером осадки ожидаются в западных областях. Сильного ветра днем не будет. В Киеве 14 марта будет преимущественно сухая погода. Воздух прогреется до +14 °C.
Синоптик Наталья Диденко советует насладиться завтрашним теплом, поскольку в дальнейшем погода испортится. На Украину надвигаются дожди, мокрый снег и похолодание.
Напомним, завтра, 14 марта, украинцы смогут увидеть полное лунное затмение. Мы объясняли, когда и как можно будет наблюдать за этим астрономическим явлением.
Также мы писали о том, что сегодня, 13 марта, на Земле не ожидается мощных магнитных бурь. Вместе с тем, возможен небольшой радиационный шторм.
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