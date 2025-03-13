Магнітні бурі 13 березня — прогноз для метеозалежних

Жінка відчуває головний біль. Фото: Freepik

Магнітні бурі сьогодні, 13 березня, на Землі не очікуються. За останню добу рівень сонячної активності залишався підвищеним.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 березня

На Сонці за останню добу зафіксовано чотири спалахи класу C та один середньої інтенсивності — M1.1.

Спалахи класу M належать до середньої категорії потужності, а конкретно M1.1 може спричинити незначні радіоперешкоди на освітленому Сонцем боці Землі, а також слабкий сонячний радіаційний шторм.

У середу геомагнітне поле буде нестабільним, з можливими періодами підвищеної активності. Загалом сонячна активність залишиться помірною, хоча існує йовірність спалаху класу M.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 13 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 64.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Навіть незначні зміни в геомагнітному полі можуть відчуватися метеозалежними людьми.

Зокрема, під час магнітних бур можливі головний біль, запаморочення, коливання артеріального тиску, загальна слабкість і швидка втомлюваність.

Також багато людей відзначають підвищену дратівливість, проблеми зі сном, зниження концентрації уваги та працездатності.

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