Магнитные бури 13 марта — прогноз для метеозависимых

Солнце сегодня повысило свою активность — прогноз магнитных бурь
Магнитные бури сегодня, 13 марта, на Земле не ожидаются. За последние сутки уровень солнечной активности оставался повышенным.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 13 марта
На Солнце за последние сутки зафиксировано четыре вспышки класса C и одна средней интенсивности — M1.1.
Вспышки класса M относятся к средней категории мощности, а конкретно M1.1 может вызвать незначительные радиопомехи на освещенной Солнцем стороне Земли, а также слабый солнечный радиационный шторм.
В среду геомагнитное поле будет нестабильным, с возможными периодами повышенной активности. В целом солнечная активность останется умеренной, хотя существует вероятность вспышки класса M.
Солнечная активность на 13 марта:
Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
Количество солнечных пятен — 64.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Даже незначительные изменения в геомагнитном поле могут ощущаться метеозависимыми людьми.
В частности, во время магнитных бурь возможны головная боль, головокружение, колебания артериального давления, общая слабость и быстрая утомляемость.
Также многие люди отмечают повышенную раздражительность, проблемы со сном, снижение концентрации внимания и работоспособности.
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