Магнитные бури 13 марта — прогноз для метеозависимых

Женщина испытывает головную боль. Фото: Freepik

Магнитные бури сегодня, 13 марта, на Земле не ожидаются. За последние сутки уровень солнечной активности оставался повышенным.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 13 марта

На Солнце за последние сутки зафиксировано четыре вспышки класса C и одна средней интенсивности — M1.1.

Вспышки класса M относятся к средней категории мощности, а конкретно M1.1 может вызвать незначительные радиопомехи на освещенной Солнцем стороне Земли, а также слабый солнечный радиационный шторм.

В среду геомагнитное поле будет нестабильным, с возможными периодами повышенной активности. В целом солнечная активность останется умеренной, хотя существует вероятность вспышки класса M.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 13 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 64.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Даже незначительные изменения в геомагнитном поле могут ощущаться метеозависимыми людьми.

В частности, во время магнитных бурь возможны головная боль, головокружение, колебания артериального давления, общая слабость и быстрая утомляемость.

Также многие люди отмечают повышенную раздражительность, проблемы со сном, снижение концентрации внимания и работоспособности.

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