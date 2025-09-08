Сегодня почти по всей Украине будут дожди, но температура останется довольно высокой

Девушка с зонтиками под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Понедельник в Украине начнется с довольно теплой погоды, местами даже жары. Однако в некоторых регионах не обойдется без осадков.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 8 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 8 сентября от Укргидрометцентра

Синоптики обещают по всей территории Украины переменную облачность. Кроме того, возможны кратковременные дожди по всей Украине кроме Запада, Винницкой и Одесской областях.

Ветер восточный, северо-восточный, в пределах 5-10 м/с. Температура +21...+26 °С. На юге и юго-востоке до +29 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на сегодня от Диденко

По прогнозам Диденко сегодня будет дождливо почти по всей Украине, в том числе в столице. Однако без осадков будет в южной части и западных областях.

Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Температура воздуха в большинстве областей Украины составит +23...+28 °С, на юге местами до +30 °С.

По прогнозам Диденко, в Киеве сегодня местами дожди и +25 °С на термометре.

Недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели 8-14 сентября.

Ранее мы информировали, когда в Украине возможны первые заморозки - как подготовиться украинцам.