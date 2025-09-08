Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Все еще тепло, но уже с дождями — прогноз погоды на сегодня

Все еще тепло, но уже с дождями — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 06:25
Сегодня почти по всей Украине будут дожди, но температура останется довольно высокой
Девушка с зонтиками под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Понедельник в Украине начнется с довольно теплой погоды, местами даже жары. Однако в некоторых регионах не обойдется без осадков.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Реклама
Читайте также:
Погода в Україні 8 вересня
Погода в Украине на 8 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода на 8 сентября от Укргидрометцентра

Синоптики обещают по всей территории Украины переменную облачность. Кроме того, возможны кратковременные дожди по всей Украине кроме Запада, Винницкой и Одесской областях.

Ветер восточный, северо-восточный, в пределах 5-10 м/с. Температура +21...+26 °С. На юге и юго-востоке до +29 °С.

Погода від Укргідрометцентру
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на сегодня от Диденко

По прогнозам Диденко сегодня будет дождливо почти по всей Украине, в том числе в столице. Однако без осадков будет в южной части и западных областях.

Погода 8 вересня від Діденко
Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Температура воздуха в большинстве областей Украины составит +23...+28 °С, на юге местами до +30 °С.

По прогнозам Диденко, в Киеве сегодня местами дожди и +25 °С на термометре.

Недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели 8-14 сентября.

Ранее мы информировали, когда в Украине возможны первые заморозки - как подготовиться украинцам.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации