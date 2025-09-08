Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Все ще тепло, але вже з дощами — прогноз погоди на сьогодні

Все ще тепло, але вже з дощами — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 06:25
Сьогодні майже по всій Україні будуть дощі, але температура залишиться доволі високою
Дівчина з парасольками під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Понеділок в Україні розпочнеться з доволі теплої погоди, місцями навіть спеки. Проте у деяких регіонах не обійдеться без опадів.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:
Погода в Україні 8 вересня
Погода в Україні на 8 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 8 вересня від Укргідрометцентру

Синоптики обіцяють по всій території України мінливу хмарність. Крім того, можливі короткочасні дощі по всій Україні окрім Заходу, Вінницькій та Одеській областях.

Вітер східний, північно-східний, у межах 5-10 м/с. Температура +21...+26 °С. На півдні та південному сході до +29 °С.

Погода від Укргідрометцентру
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на сьогодні від Діденко

За прогнозами Діденко сьогодні дощитиме майже по всій Україні, в тому числі у столиці. Проте без опадів буде у південній частині та західних областях.

Погода 8 вересня від Діденко
Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Температура повітря у більшості областей України становитиме +23...+28 °С, на півдні місцями до +30 °С.

За прогнозами Діденко, у Київ сьогодні місцями дощі та +25 °С на термометрі.

Нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня 8-14 вересня.

Раніше ми інформували, коли в Україні можливі перші заморозки — як підготуватися українцям.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації