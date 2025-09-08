Сьогодні майже по всій Україні будуть дощі, але температура залишиться доволі високою

Все ще тепло, але вже з дощами — прогноз погоди на сьогодні
Понеділок в Україні розпочнеться з доволі теплої погоди, місцями навіть спеки. Проте у деяких регіонах не обійдеться без опадів.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.
Погода на 8 вересня від Укргідрометцентру
Синоптики обіцяють по всій території України мінливу хмарність. Крім того, можливі короткочасні дощі по всій Україні окрім Заходу, Вінницькій та Одеській областях.
Вітер східний, північно-східний, у межах 5-10 м/с. Температура +21...+26 °С. На півдні та південному сході до +29 °С.
Погода на сьогодні від Діденко
За прогнозами Діденко сьогодні дощитиме майже по всій Україні, в тому числі у столиці. Проте без опадів буде у південній частині та західних областях.
Температура повітря у більшості областей України становитиме +23...+28 °С, на півдні місцями до +30 °С.
За прогнозами Діденко, у Київ сьогодні місцями дощі та +25 °С на термометрі.
