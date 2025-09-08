Сьогодні майже по всій Україні будуть дощі, але температура залишиться доволі високою

Дівчина з парасольками під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Понеділок в Україні розпочнеться з доволі теплої погоди, місцями навіть спеки. Проте у деяких регіонах не обійдеться без опадів.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Погода в Україні на 8 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода на 8 вересня від Укргідрометцентру

Синоптики обіцяють по всій території України мінливу хмарність. Крім того, можливі короткочасні дощі по всій Україні окрім Заходу, Вінницькій та Одеській областях.

Вітер східний, північно-східний, у межах 5-10 м/с. Температура +21...+26 °С. На півдні та південному сході до +29 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода на сьогодні від Діденко

За прогнозами Діденко сьогодні дощитиме майже по всій Україні, в тому числі у столиці. Проте без опадів буде у південній частині та західних областях.

Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Температура повітря у більшості областей України становитиме +23...+28 °С, на півдні місцями до +30 °С.

За прогнозами Діденко, у Київ сьогодні місцями дощі та +25 °С на термометрі.

