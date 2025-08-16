Видео
Будут влиять атмосферные фронты — где завтра ожидаются грозы

Будут влиять атмосферные фронты — где завтра ожидаются грозы

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 15:27
Прогноз погоды на 17 августа
Девушка под зонтиком. Фото: pexels.com

Завтра, 17 августа, малоактивные атмосферные фронты с юго-западной Европы начнут влиять на Правобережную часть Украины, поэтому там местами пройдут грозовые ливни. Столбик термометра макчимально поднимется до +35°С.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода на 17 августа

Согласно прогнозу, в западных регионах ночью существенных осадков не предвидится, однако днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Временами возможны ливни, град и шквалы, 15-20 м/с.

Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +13...+18°С, в дневное +23...+28°С, на Закарпатье и Буковине +28...+33°С.

В северной части страны ночью осадки не ожидаются, днем и вечером местами могут пройти небольшие грозовые дожди. Ветер будет преобладать юго-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17°С, днем +27...+33°С.

карта погода
Прогноз погоды на 17 августа. Фото: Укргидрометцентр

В центральной части Украины сохранится устойчивая погода, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +15...+20°С, днем +30...+35°С.

В южной части Украины и в Крыму будет преобладать малооблачная и жаркая погода, без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +16...+21°С, днем +29...+34°С.

В восточных регионах прогнозируется сухая и жаркая погода. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +14...+19°С, днем +29...+34°С.

Напомним, сегодня в Украине ожидается преимущественно сухая погода, но не обойдется без кратковременных летних дождей и даже с грозами.

Также мы сообщали о прогнозе магнитных бурь на сегодня.

погода непогода дождь прогноз погоды ветер
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
