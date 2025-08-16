Прогноз магнітних бур на 16 серпня

Головний біль. Фото: freepik.com

У суботу, 16 серпня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 16 серпня

За цей час на Сонці зафіксовано чотири спалахи класу C. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

"Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде на тихому рівні. Сонячна активність залишатиметься низькою із ймовірністю виникнення спалахів М-класу", — йдеться в повідомленні.

Сонячна активність 16 серпня

Малий геомагнітний шторм — 1%;

Великий геомагнітний шторм — 1%;

Спалах на Сонці M-класу — 30%;

Спалах X-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 40.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про їх можливість допомагають заздалегідь контролювати фактори ризику серцево-судинних ускладнень у дні, що передують таким явищам.

