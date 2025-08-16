Відео
Головна Метео Сьогодні дощі, а завтра спека — точний прогноз погоди в Україні

Сьогодні дощі, а завтра спека — точний прогноз погоди в Україні

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 06:25
Сьогодні в Україні очікуються літні дощі з грозами, але буде тепло й навіть спекотно
Дівчина з парасолькою під літнім дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, 16 серпня, в Україні очікується переважно суха погода, але не обійдеться без короткочасних літніх дощів й навіть з грозами. Також вихідними в Україні буде спекотно.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру та Наталка Діденко

Читайте також:

Погода в Україні 16 серпня

За прогнозами метеорологів, у прибережних районах Приазов’я та на території Криму подекуди очікуються пориви вітру, що сягатимуть 15–17 м/с.

null
Погода в Україні 16 серпня. Фото: скриншот

Вдень в Україні середня температура становитиме +25...+30 °С, а у південних областях — до +28...+33 °С. На Закарпатті стовпчики термометрів різко піднімуться до +30...+35 °С.

Пожежна небезпека 16 серпня

Синоптики та рятувальники попереджають, що у період спеки посилюється пожежна небезпека. Жителів просять утриматися від розведення багать, спалювання сухої трави чи сміття, а також дотримуватися всіх правил пожежної безпеки на відкритих територіях.

null
Карта пожежної небезпеки в Україні 16 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Отже, 16 серпня пожежну небезпеку очікують на заході України в усіх областях, окрім Тернопільської. Також високий рівень загрози очікується на Житомирщині, Вінниччині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та у всіх областях півдня країни. 

Прогноз погоди від Наталки Діденко

null
Температурна карта України 16 серпня. Фото: Метеопост

За даними метеорологині, сьогодні температура повітря в Україні підвищиться до +25...+29 °C. На півдні та Закарпатті до +30...+32 °C.

У неділю, 17 серпня, на заході та півночі країни очікується невелике зниження температури до +22...+26 °C. Наталка Діденко пояснила, що похолодання обумовлене через атмосферний фронт, який принесе локальні дощі. Водночас на півдні, сході та більшості центральних областей повернеться спека — +30...+35 °C, без опадів. Небо буде ясним.

null
Температурна карта України 17 серпня. Фото: Метеопост

У Києві вихідними буде суха погода з температурою +25...+27 °C, проте вже з понеділка температура знизиться до +22 °C.

Раніше кліматолог Світлана Краковська спрогнозувала, як зміниться клімат в Україні за десятки років та де може виникнути безплідна пустеля.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду у Львові на сьогодні, 16 серпня.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
