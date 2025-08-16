Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихология1ИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Сегодня дожди, а завтра жара — точный прогноз погоды в Украине

Сегодня дожди, а завтра жара — точный прогноз погоды в Украине

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 06:25
Сегодня в Украине ожидаются летние дожди с грозами, но будет тепло и даже жарко
Девушка с зонтиком под летним дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 16 августа, в Украине ожидается преимущественно сухая погода, но не обойдется без кратковременных летних дождей и даже с грозами. Также на выходных в Украине будет жарко.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра и Наталка Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 16 августа

По прогнозам метеорологов, в прибрежных районах Приазовья и на территории Крыма местами ожидаются порывы ветра, которые будут достигать 15-17 м/с.

null
Погода в Украине 16 августа. Фото: скриншот

Днем в Украине средняя температура составит +25...+30 °С, а в южных областях — до +28...+33 °С. На Закарпатье столбики термометров резко поднимутся до +30...+35 °С.

Пожарная опасность 16 августа

Синоптики и спасатели предупреждают, что в период жары усиливается пожарная опасность. Жителей просят воздержаться от разведения костров, сжигания сухой травы или мусора, а также соблюдать все правила пожарной безопасности на открытых территориях.

null
Карта пожарной опасности в Украине 16 августа. Фото: Укргидрометцентр

Итак, 16 августа пожарную опасность ожидают на западе Украины во всех областях, кроме Тернопольской. Также высокий уровень угрозы ожидается в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и во всех областях юга страны.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

null
Температурная карта Украины 16 августа. Фото: Метеопост

По данным метеоролога, сегодня температура воздуха в Украине повысится до +25...+29 °C. На юге и Закарпатье до +30...+32 °C.

В воскресенье, 17 августа, на западе и севере страны ожидается небольшое снижение температуры до +22...+26 °C. Наталка Диденко объяснила, что похолодание обусловлено из-за атмосферного фронта, который принесет локальные дожди. В то же время на юге, востоке и большинстве центральных областей вернется жара — +30...+35 °C, без осадков. Небо будет ясным.

null
Температурная карта Украины 17 августа. Фото: Метеопост

В Киеве на выходных будет сухая погода с температурой +25...+27 °C, однако уже с понедельника температура снизится до +22 °C.

Ранее климатолог Светлана Краковская спрогнозировала, как изменится климат в Украине за десятки лет и где может возникнуть бесплодная пустыня.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду во Львове на сегодня, 16 августа.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации