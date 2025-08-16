Сегодня в Украине ожидаются летние дожди с грозами, но будет тепло и даже жарко

Девушка с зонтиком под летним дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 16 августа, в Украине ожидается преимущественно сухая погода, но не обойдется без кратковременных летних дождей и даже с грозами. Также на выходных в Украине будет жарко.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра и Наталка Диденко.

Погода в Украине 16 августа

По прогнозам метеорологов, в прибрежных районах Приазовья и на территории Крыма местами ожидаются порывы ветра, которые будут достигать 15-17 м/с.

Погода в Украине 16 августа. Фото: скриншот

Днем в Украине средняя температура составит +25...+30 °С, а в южных областях — до +28...+33 °С. На Закарпатье столбики термометров резко поднимутся до +30...+35 °С.

Пожарная опасность 16 августа

Синоптики и спасатели предупреждают, что в период жары усиливается пожарная опасность. Жителей просят воздержаться от разведения костров, сжигания сухой травы или мусора, а также соблюдать все правила пожарной безопасности на открытых территориях.

Карта пожарной опасности в Украине 16 августа. Фото: Укргидрометцентр

Итак, 16 августа пожарную опасность ожидают на западе Украины во всех областях, кроме Тернопольской. Также высокий уровень угрозы ожидается в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и во всех областях юга страны.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Температурная карта Украины 16 августа. Фото: Метеопост

По данным метеоролога, сегодня температура воздуха в Украине повысится до +25...+29 °C. На юге и Закарпатье до +30...+32 °C.

В воскресенье, 17 августа, на западе и севере страны ожидается небольшое снижение температуры до +22...+26 °C. Наталка Диденко объяснила, что похолодание обусловлено из-за атмосферного фронта, который принесет локальные дожди. В то же время на юге, востоке и большинстве центральных областей вернется жара — +30...+35 °C, без осадков. Небо будет ясным.

Температурная карта Украины 17 августа. Фото: Метеопост

В Киеве на выходных будет сухая погода с температурой +25...+27 °C, однако уже с понедельника температура снизится до +22 °C.

