Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Тривалість літа зросте на кілька місяців — що буде з кліматом

Тривалість літа зросте на кілька місяців — що буде з кліматом

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 16:55
Зміна клімату в Україні — до 2050 року літо триватиме 5 місяців
Сильна засуха. Фото: agroelita.info

До 2050 року тривалість літа може зрости до 150-180 днів. Це значно погіршить умови життя і спричинить сильні посухи.

Про це повідомила кліматологиня Світлана Краковська в інтерв'ю на YouTube-каналі "Говорить Суханов". 

Реклама
Читайте також:

Як збільшиться тривалість літа

Краковська розповіла, що на замовлення Укргідрометцентру був створений атлас сценаріїв зміни клімату. Згідно з його даними, до 2050 року тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів, тобто до 5-6 місяців на рік. 

"Такий сценарій залежить від того, як людина буде проводити свою господарську діяльність, які джерела енергії буде використовувати та як багато викидати парникових газів", — зазначила кліматологиня. 

За її словами, середньодобові температури на рівні 28-30 °С стануть літньою нормою в південних областях. У Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях середньодобовою температурою влітку будуть 24-26 °C. Найсвіжіше буде на заході, там очікується +16...+18 °C. 

Крім того, Світлана Краковська попередила, що вже за 25-30 років в Одеській області може з'явитися пустеля. Південні райони регіону почнуть перетворюватися на пустелю через глобальне потепління. 

Нагадаємо, раніше ми писали, яким буде літо 2025 в Україні. Кліматолог дав невтішний прогноз, адже воно може виявитися не лише спекотним, а й принести значну пожежну небезпеку. 

Водночас синоптик Наталка Діденко попередила, що 12 серпня низку областей накриє шквальний вітер. Також над Україною буде антициклон Julia.

погода клімат літо пустеля аномальна спека засуха
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації