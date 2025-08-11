Зміна клімату в Україні — до 2050 року літо триватиме 5 місяців

Сильна засуха. Фото: agroelita.info

До 2050 року тривалість літа може зрости до 150-180 днів. Це значно погіршить умови життя і спричинить сильні посухи.

Про це повідомила кліматологиня Світлана Краковська в інтерв'ю на YouTube-каналі "Говорить Суханов".

Реклама

Читайте також:

Як збільшиться тривалість літа

Краковська розповіла, що на замовлення Укргідрометцентру був створений атлас сценаріїв зміни клімату. Згідно з його даними, до 2050 року тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів, тобто до 5-6 місяців на рік.

"Такий сценарій залежить від того, як людина буде проводити свою господарську діяльність, які джерела енергії буде використовувати та як багато викидати парникових газів", — зазначила кліматологиня.

За її словами, середньодобові температури на рівні 28-30 °С стануть літньою нормою в південних областях. У Дніпропетровській, Харківській, Полтавській областях середньодобовою температурою влітку будуть 24-26 °C. Найсвіжіше буде на заході, там очікується +16...+18 °C.

Крім того, Світлана Краковська попередила, що вже за 25-30 років в Одеській області може з'явитися пустеля. Південні райони регіону почнуть перетворюватися на пустелю через глобальне потепління.

Нагадаємо, раніше ми писали, яким буде літо 2025 в Україні. Кліматолог дав невтішний прогноз, адже воно може виявитися не лише спекотним, а й принести значну пожежну небезпеку.

Водночас синоптик Наталка Діденко попередила, що 12 серпня низку областей накриє шквальний вітер. Також над Україною буде антициклон Julia.