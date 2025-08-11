Изменение климата в Украине — к 2050 году лето будет длиться 5 месяцев

Сильная засуха. Фото: agroelita.info

К 2050 году продолжительность лета может вырасти до 150-180 дней. Это значительно ухудшит условия жизни и вызовет сильные засухи.

Об этом сообщила климатолог Светлана Краковская в интервью на YouTube-канале "Говорит Суханов".

Как увеличится продолжительность лета

Краковская рассказала, что по заказу Укргидрометцентра был создан атлас сценариев изменения климата. Согласно его данным, к 2050 году продолжительность лета в Украине может вырасти до 150-180 дней, то есть до 5-6 месяцев в году.

"Такой сценарий зависит от того, как человек будет проводить свою хозяйственную деятельность, какие источники энергии будет использовать и как много выбрасывать парниковых газов", — отметила климатолог.

По ее словам, среднесуточные температуры на уровне 28-30 °С станут летней нормой в южных областях. В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях среднесуточной температурой летом будут 24-26 °C. Свежее всего будет на западе, там ожидается +16...+18 °C.

Кроме того, Светлана Краковская предупредила, что уже через 25-30 лет в Одесской области может появиться пустыня. Южные районы региона начнут превращаться в пустыню из-за глобального потепления.

Напомним, ранее мы писали, каким будет лето 2025 года в Украине. Климатолог дал неутешительный прогноз, ведь оно может оказаться не только жарким, но и принести значительную пожарную опасность.

В то же время синоптик Наталья Диденко предупредила, что 12 августа ряд областей накроет шквальный ветер. Также над Украиной будет антициклон Julia.