Прогноз магнитных бурь на 16 августа

На Солнце 40 пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня
В субботу, 16 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 16 августа
За это время на Солнце зафиксировано четыре вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
"Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет на тихом уровне. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью возникновения вспышек М-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность 16 августа
- Малый геомагнитный шторм — 1%;
- Большой геомагнитный шторм — 1%;
- Вспышка на Солнце M-класса — 30%;
- Вспышка X-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 40.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения об их возможности помогают заранее контролировать факторы риска сердечно-сосудистых осложнений в дни, предшествующие таким явлениям.
Напомним, мы рассказывали прогноз магнитных бурь на август 2025.
Также мы писали, что в Украине ожидается преимущественно сухая погода, но не обойдется без кратковременных летних дождей и даже с грозами.
Читайте Новини.LIVE!