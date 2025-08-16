Видео
На Солнце 40 пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

На Солнце 40 пятен — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 13:15
Прогноз магнитных бурь на 16 августа
Головная боль. Фото: freepik.com

В субботу, 16 августа, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 16 августа

За это время на Солнце зафиксировано четыре вспышки класса C. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

"Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет на тихом уровне. Солнечная активность будет оставаться низкой с вероятностью возникновения вспышек М-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность 16 августа

  • Малый геомагнитный шторм — 1%;
  • Большой геомагнитный шторм — 1%;
  • Вспышка на Солнце M-класса — 30%;
  • Вспышка X-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 40.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения об их возможности помогают заранее контролировать факторы риска сердечно-сосудистых осложнений в дни, предшествующие таким явлениям.

Напомним, мы рассказывали прогноз магнитных бурь на август 2025.

Также мы писали, что в Украине ожидается преимущественно сухая погода, но не обойдется без кратковременных летних дождей и даже с грозами.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
