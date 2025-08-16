Дівчина під парасолькою. Фото: pexels.com

Завтра, 17 серпня, малоактивні атмосферні фронти з південно-західної Європи почнуть впливати на Правобережну частину України, тому там місцями пройдуть грозові зливи. Стовпчик термометра макчимально підніметься до +35 °С.

Погода на 17 серпня

Згідно із прогнозом, у західних регіонах вночі істотних опадів не передбачається, проте вдень та ввечері місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Часом можливі зливи, град та шквали, 15-20 м/с.

Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +13…+18 °С, в денний +23…+28 °С, на Закарпатті та Буковині +28…+33 °С.

У північній частині країни вночі опади не очікуються, вдень та ввечері місцями можуть пройти невеликі грозові дощі. Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12...+17 °С, вдень +27...+33 °С.

Прогноз погоди на 17 серпня. Фото: Укргідрометцентр

У центральній частині України утримається стійка погода, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +15…+20 °С, вдень +30…+35 °С.

У південній частині України та у Криму переважатиме малохмарна та спекотна погода, без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С.

У східних регіонах прогнозується суха та спекотна погода. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, вдень +29…+34 °С.

