Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииМетеоАвтоПраздникиТехнологииСпортНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Повлияют на здоровье — прогноз магнитных бурь на сегодня

Повлияют на здоровье — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 10:49
Магнитные бури 20 июня — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Фото: freepik
Ключові моменти Магнитные бури 20 июня Солнечная активность на 20 июня Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

На Земле в пятницу, 20 июня, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Это может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем, а также повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Магнитные бури 20 июня

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли 17 вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 20 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
  • Количество солнечных пятен — 53.
Магнітні бурі 20 червня
Плохое самочувствие у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Чтобы не испытывать влияния магнитных бурь на самочувствие, стоит придерживаться нескольких простых советов:

  • избегайте перегрузок;
  • соблюдайте режим сна и спите не менее 7-8 часов;
  • поддерживайте водный баланс;
  • откажитесь от вредной пищи и привычек;
  • делайте дыхательные упражнения или медитируйте;
  • избегайте стрессов.

Напомним, ночью 10 июня над Украиной взошло "Клубничное" полнолуние. Полнолуние, которое появляется в небе в июне, символизирует начало сезона сбора дикой клубники.

Добавим, что 21 июня в Украине будет летнее солнцестояние. Этот день будет самым длинным днем года.

космос Солнце магнитные бури головная боль плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации