Магнитные бури 20 июня — прогноз для метеозависимых

Повлияют на здоровье — прогноз магнитных бурь на сегодня
На Земле в пятницу, 20 июня, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Это может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем, а также повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 20 июня
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли 17 вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 20 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 25%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%
- Количество солнечных пятен — 53.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Чтобы не испытывать влияния магнитных бурь на самочувствие, стоит придерживаться нескольких простых советов:
- избегайте перегрузок;
- соблюдайте режим сна и спите не менее 7-8 часов;
- поддерживайте водный баланс;
- откажитесь от вредной пищи и привычек;
- делайте дыхательные упражнения или медитируйте;
- избегайте стрессов.
Напомним, ночью 10 июня над Украиной взошло "Клубничное" полнолуние. Полнолуние, которое появляется в небе в июне, символизирует начало сезона сбора дикой клубники.
Добавим, что 21 июня в Украине будет летнее солнцестояние. Этот день будет самым длинным днем года.
Читайте Новини.LIVE!