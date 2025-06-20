Магнитные бури 20 июня — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото: freepik

На Земле в пятницу, 20 июня, ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Это может привести к незначительным сбоям в работе энергосистем, а также повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 20 июня

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли 17 вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 20 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%

Количество солнечных пятен — 53.

Плохое самочувствие у девушки. Иллюстративное фото: freepik

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Чтобы не испытывать влияния магнитных бурь на самочувствие, стоит придерживаться нескольких простых советов:

избегайте перегрузок;

соблюдайте режим сна и спите не менее 7-8 часов;

поддерживайте водный баланс;

откажитесь от вредной пищи и привычек;

делайте дыхательные упражнения или медитируйте;

избегайте стрессов.

Напомним, ночью 10 июня над Украиной взошло "Клубничное" полнолуние. Полнолуние, которое появляется в небе в июне, символизирует начало сезона сбора дикой клубники.

Добавим, что 21 июня в Украине будет летнее солнцестояние. Этот день будет самым длинным днем года.