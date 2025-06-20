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Головна Метео Вплинуть на здоров'я — прогноз магнітних бур на сьогодні

Вплинуть на здоров'я — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 20 червня 2025 10:49
Магнітні бурі 20 червня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: freepik
Ключові моменти Магнітні бурі 20 червня Сонячна активність на 20 червня Як зменшити вплив магнітних бур на організм

На Землі у п'ятницю, 20 червня, очікується слабка магнітна буря рівня G1. Це може призвести до незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 20 червня

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися 17 спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 20 червня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 25%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%
  • Кількість сонячних плям — 53.
Магнітні бурі 20 червня
Погане самопочуття у дівчини. Ілюстративне фото: freepik 

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Аби не відчувати впливу магнітних бур на самопочуття, варто дотримуватись кількох простих порад:

  • уникайте перевантажень;
  • дотримуйтесь режиму сну та спіть не менше 7-8 годин;
  • підтримуйте водний баланс;
  • відмовтесь від шкідливої їжі та звичок;
  • робіть дихальні вправи або медитуйте;
  • уникайте стресів.

Нагадаємо, вночі 10 червня над Україною зійшла "Полунична" повня. Повний місяць, який з'являється в небі у червні, символізує початок сезону збору дикої полуниці.

Додамо, що 21 червня в Україні буде літнє сонцестояння. Цей день буде найдовшим днем року.

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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