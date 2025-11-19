Магнитные бури 19 ноября — чего ожидать метеозависимым

Возбужденное состояние Земли — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитных бурь в среду, 19 ноября, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность ожидается на умеренном уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 19 ноября
За минувшие сутки на Солнце было зафиксировано 11 вспышек класса С и две В.
Геомагнитное поле будет от спокойного до активно уровня. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 19 ноября:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 21,5%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 16
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:
- уменьшение физической и эмоциональной нагрузки;
- достаточное количество воды и полноценный сон;
- проветривание помещения и прогулки на свежем воздухе;
- легкая пища, минимум кофеина и соли;
- упражнения на глубокое дыхание для стабилизации пульса;
- теплый душ или легкая растяжка для снятия напряжения;
- контроль давления и сердечного ритма, при необходимости — консультация врача.
Напомним, китайская миссия на Луне обнаружила неожиданную находку. Речь идет о крошечных частицах железной ржавчины.
А 11 ноября на Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка, которая вызвала радиоперебои.
Читайте Новини.LIVE!