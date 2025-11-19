Магнитные бури 19 ноября — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в среду, 19 ноября, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность ожидается на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 19 ноября

За минувшие сутки на Солнце было зафиксировано 11 вспышек класса С и две В.

Геомагнитное поле будет от спокойного до активно уровня. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 19 ноября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 21,5%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 16

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

уменьшение физической и эмоциональной нагрузки;

достаточное количество воды и полноценный сон;

проветривание помещения и прогулки на свежем воздухе;

легкая пища, минимум кофеина и соли;

упражнения на глубокое дыхание для стабилизации пульса;

теплый душ или легкая растяжка для снятия напряжения;

контроль давления и сердечного ритма, при необходимости — консультация врача.

