Видео

Возбужденное состояние Земли — прогноз магнитных бурь на сегодня

Возбужденное состояние Земли — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 12:53
обновлено: 12:53
Магнитные бури 19 ноября — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в среду, 19 ноября, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность ожидается на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 19 ноября

За минувшие сутки на Солнце было зафиксировано 11 вспышек класса С и две В.

Геомагнитное поле будет от спокойного до активно уровня. Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 19 ноября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 21,5%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 16
Магнітні бурі 19 листопада
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

  • уменьшение физической и эмоциональной нагрузки;
  • достаточное количество воды и полноценный сон;
  • проветривание помещения и прогулки на свежем воздухе;
  • легкая пища, минимум кофеина и соли;
  • упражнения на глубокое дыхание для стабилизации пульса;
  • теплый душ или легкая растяжка для снятия напряжения;
  • контроль давления и сердечного ритма, при необходимости — консультация врача.

Напомним, китайская миссия на Луне обнаружила неожиданную находку. Речь идет о крошечных частицах железной ржавчины.

А 11 ноября на Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка, которая вызвала радиоперебои.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
