Магнітні бурі 19 листопада — чого очікувати метеозалежним

Збуджений стан Землі — прогноз магнітних бур на сьогодні
Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 12:53
Оновлено: 12:53
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Магнітних бур у середу, 19 листопада, не очікується. Однак магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність очікується на помірному рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Реклама
Читайте також:
Магнітні бурі 19 листопада
За минулу добу на Сонці було зафіксовано 11 спалахів класу С та два В.
Геомагнітне поле буде від спокійного до активно рівня. Сонячна активність очікується низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 19 листопада:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 21,5%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 16
Як покращити самопочуття під час магнітних бур:
- зменшення фізичного та емоційного навантаження;
- достатня кількість води та повноцінний сон;
- провітрювання приміщення і прогулянки на свіжому повітрі;
- легка їжа, мінімум кофеїну та солі;
- вправи на глибоке дихання для стабілізації пульсу;
- теплий душ або легка розтяжка для зняття напруги;
- контроль тиску та серцевого ритму, за потреби — консультація лікаря.
Нагадаємо, китайська місія на Місяці виявила несподівану знахідку. Йдеться про крихітні частинки залізної іржі.
А 11 листопада на Сонці стався найпотужніший у цьому році спалах, який спричинив радіоперебої.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама