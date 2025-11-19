Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Збуджений стан Землі — прогноз магнітних бур на сьогодні

Збуджений стан Землі — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 12:53
Оновлено: 12:53
Магнітні бурі 19 листопада — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у середу, 19 листопада, не очікується. Однак магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність очікується на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 19 листопада

За минулу добу на Сонці було зафіксовано 11 спалахів класу С та два В.

Геомагнітне поле буде від спокійного до активно рівня. Сонячна активність очікується низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 19 листопада:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 21,5%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 16
Магнітні бурі 19 листопада
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

  • зменшення фізичного та емоційного навантаження;
  • достатня кількість води та повноцінний сон;
  • провітрювання приміщення і прогулянки на свіжому повітрі;
  • легка їжа, мінімум кофеїну та солі;
  • вправи на глибоке дихання для стабілізації пульсу;
  • теплий душ або легка розтяжка для зняття напруги;
  • контроль тиску та серцевого ритму, за потреби — консультація лікаря.

Нагадаємо, китайська місія на Місяці виявила несподівану знахідку. Йдеться про крихітні частинки залізної іржі.

А 11 листопада на Сонці стався найпотужніший у цьому році спалах, який спричинив радіоперебої.

космос самопочуття магнітні бурі погане самопочуття Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації