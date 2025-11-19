Магнітні бурі 19 листопада — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у середу, 19 листопада, не очікується. Однак магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність очікується на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 19 листопада

За минулу добу на Сонці було зафіксовано 11 спалахів класу С та два В.

Геомагнітне поле буде від спокійного до активно рівня. Сонячна активність очікується низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 19 листопада:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 21,5%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 16

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур:

зменшення фізичного та емоційного навантаження;

достатня кількість води та повноцінний сон;

провітрювання приміщення і прогулянки на свіжому повітрі;

легка їжа, мінімум кофеїну та солі;

вправи на глибоке дихання для стабілізації пульсу;

теплий душ або легка розтяжка для зняття напруги;

контроль тиску та серцевого ритму, за потреби — консультація лікаря.

Нагадаємо, китайська місія на Місяці виявила несподівану знахідку. Йдеться про крихітні частинки залізної іржі.

А 11 листопада на Сонці стався найпотужніший у цьому році спалах, який спричинив радіоперебої.