Найпотужніший спалах на Сонці цього року спричинив перебої з радіозв’язком

Магнітна буря. Ілюстративне фото: Depositphotos

У вівторок, 11 листопада, вдень на Сонці стався найпотужніший у цьому році спалах. Він спричинив радіоперебої в Європі та Африці.

Про це повідомляє Space.com.

Реклама

Читайте також:

На Сонці стався спалах

Піковий момент виверження припав на 12:00 годину за київським часом на сонячній плямі AR4274, яка останніми днями активно проявляла свою активність.

Цей потужний спалах серйозно порушив високочастотний радіозв'язок на освітленій Сонцем стороні Землі, ускладнивши роботу радіостанцій та комунікацій у багатьох країнах континентів. Він став завершальною частиною серії інтенсивних спалахів у районі AR4274: попередні спалахи відбулися 9 листопада з інтенсивністю X1.7 та 10 листопада — X1.2. Обидва ці явища супроводжувалися корональними викидами маси (CME).

За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, CME від спалаху у вівторок рухається до Землі зі швидкістю 7 мільйонів кілометрів на годину. Прогнозується, що матеріал сонячного виверження досягне нашої планети близько полудня 12 листопада, що може спровокувати сильні магнітні бурі та додаткові перебої у радіозв’язку.

Нагадаємо, нещодавно на поверхні Сонця зафіксували потужний спалах, який вже має наслідки для Землі. Через це з 10 листопада почалися інтенсивні магнітні бурі, здатні тривати протягом трьох днів.

Крім того, фахівці опублікували календар магнітних бур на листопад 2025. В останній місяць осені є багато "небезпечних" дат.