Україна
На Солнце произошла самая мощная вспышка этого года — последствия

На Солнце произошла самая мощная вспышка этого года — последствия

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 19:13
обновлено: 19:38
Самая мощная вспышка на Солнце в этом году вызвала перебои с радиосвязью
Магнитная буря. Иллюстративное фото: Depositphotos

Во вторник, 11 ноября, днем на Солнце произошла самая мощная в этом году вспышка. Она вызвала радиоперебои в Европе и Африке.

Об этом сообщает Space.com.

Читайте также:

На Солнце произошла вспышка

Пиковый момент извержения пришелся на 12:00 по киевскому времени на солнечном пятне AR4274, которое в последние дни активно проявляло свою активность.

Эта мощная вспышка серьезно нарушила высокочастотную радиосвязь на освещенной Солнцем стороне Земли, затруднив работу радиостанций и коммуникаций во многих странах континентов. Она стала завершающей частью серии интенсивных вспышек в районе AR4274: предыдущие вспышки произошли 9 ноября с интенсивностью X1.7 и 10 ноября — X1.2. Оба эти явления сопровождались корональными выбросами массы (CME).

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, CME от вспышки во вторник движется к Земле со скоростью 7 миллионов километров в час. Прогнозируется, что материал солнечного извержения достигнет нашей планеты около полудня 12 ноября, что может спровоцировать сильные магнитные бури и дополнительные перебои в радиосвязи.

Напомним, недавно на поверхности Солнца зафиксировали мощную вспышку, которая уже имеет последствия для Земли. Из-за этого с 10 ноября начались интенсивные магнитные бури, способные длиться в течение трех дней.

Кроме того, специалисты опубликовали календарь магнитных бурь на ноябрь 2025 года. В последний месяц осени есть много "опасных" дат.

Анастасия Писаненко
Автор:
Анастасия Писаненко
