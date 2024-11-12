Прогноз погоды в Украине 13 ноября от Наталки Диденко

Водителям стоит подготовиться — Диденко о погоде на завтра
В Украине завтра резко опустится температура воздуха. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует погоду с осадками в виде мокрого снега или ледяного дождя.
Об этом Наталья Диденко сообщила на своем канале в Telegram.
Прогноз погоды в Украине 13 ноября
Наталья Диденко предупредила, что в западных областях Украины, а также Житомирской и Винницкой областях в среду, 13 ноября, возможны осадки в виде мокрого снега или ледяного дождя.
Остальные территории страны будут иметь облачную облачность или умеренные дожди.
В большинстве областей Украины ночью температура воздуха будет колебаться от -2...+3 °С, а днем будет +1...+4 °С.
На юге будет несколько теплее: +3...+5 °С ночью и +5...+9 °С днем.
Погода в Киеве 13 ноября
Диденко прогнозирует в столице в среду, 13 ноября, облачную погоду. Ночью температура будет +1 °С, а днем незаметно потеплеет до +4 °С.
Напомним, специалисты спрогнозировали, будут ли магнитные бури на сегодняшний день учитывая многочисленные вспышки на Солнце.
Также в Укргидрометцентре предупреждали о резком изменении погоды по Украине, которая будет ощутима уже сегодня, 12 ноября.
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