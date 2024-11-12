Прогноз погоди в Україні 12 листопада — де випаде сніг та будуть дощі

Дощ та туман — синоптики дали прогноз в Україні на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, у вівторок, 12 листопада, буде хмарною по всій території країни. Опадів не передбачається, але у західній частині України очікується сніг з дощем.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 12 листопада
Синоптики обіцяють, що опадів сьогодні майже не буде, за винятком Карпат. Там очікується невеликий мокрий сніг із дощем. А ще на заході слід зважати на туман у ранці, тому водіям та пішоходам треба бути особливо уважними.
Вдень середня температура в Україні підвищиться до +2...+7 °С. У південних регіонах до +6...+11 °С. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
У Києві повітря прогріється до +4...+6 °С. Протягом дня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Прогноз від Наталки Діденко на вівторок, 12 листопада
Синоптик прогнозує по Україні на сьогодні хмарну погоду, а в деяких областях з туманами. За словами Діденко, повітря протягом дня прогріється в межах +3...+8 °C, а на півдні місцями до +10 °C.
У столиці синоптик спрогнозувала погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах +3...+5 °C.
Нагадаємо, з 11 по 17 листопада в Україні місцями можливі тумани. Температура повітря буде достатньо прохолодною.
Водночас синоптик Наталка Діденко попередила, що вже 13-14 листопада в Україну прийдуть дощі та мокрий сніг.
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