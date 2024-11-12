Прогноз погоды в Украине 12 ноября — где выпадет снег и дожди.

Женщина на улице в снежную погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине сегодня, во вторник, 12 ноября, будет облачной по всей территории страны. Осадков не ожидается, но в западной части Украины ожидается снег с дождем.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 12 ноября

Синоптики обещают, что осадков сегодня почти не будет, за исключением Карпат. Там ожидается небольшой мокрый снег с дождем. А еще на западе следует учитывать туман с утра, поэтому водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными.

Днем средняя температура в Украине повысится до +2...+7°С. В южных регионах до +6...+11°С. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве воздух прогреется до +4...+6°С. В течение дня будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на 12 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на вторник, 12 ноября

Синоптик прогнозирует по Украине на сегодня облачную погоду, а в некоторых областях с туманами. По словам Диденко, воздух в течение дня прогреется в пределах +3...+8°C, а на юге местами до +10°C.

В столице синоптик спрогнозировала погоду без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+5°C.

Погода в Украине. Фото: Наталка Диденко

Напомним, с 11 по 17 ноября в Украине местами возможны туманы. Температура воздуха будет достаточно холодной.

В то же время синоптик Наталья Диденко предупредила, что уже 13-14 ноября в Украину придут дожди и мокрый снег.