Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на завтра, 12 листопада

Синоптик Діденко попередила про небезпечну погоду завтра
Погода в Україні у вівторок, 12 листопада, буде сухою. Однак майже у всіх областях очікуються сильні тумани.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 12 листопада
"Значна частина континентальної Європи ніжиться в обіймах високого атмосферного тиску. Антициклональне масштабне поле з центрами від західного Azzedine до східного Zayyan організовує скрізь, включно з Україною, суху погоду. Так у нас і завтра буде", — сказала синоптик.
Водночас вона спрогнозувала, що 12 листопада майже у всіх областях очікуються сильні тумани. Також температура повітря протягом дня вівторка очікується в межах +3...+8 °C, а на півдні місцями до +10 °C.
Погода у Києві 12 листопада
У Києві 12 листопада опадів не передбачається, вночі температура повітря коливатиметься в межах +1...+4 °C, а вдень +3...+5 °C.
Водночас Наталка Діденко попередила, що вже 13-14 листопада в Україну прийдуть дощі та мокрий сніг.
Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, в Україні також буде суха погода, без опадів та сильних холодів.
Однак Одеська область зустріла понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону.
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