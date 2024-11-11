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Синоптик Діденко попередила про небезпечну погоду завтра

11 листопада 2024 13:12
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на завтра, 12 листопада
Сильний туман. Фото: ДСНС
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні у вівторок, 12 листопада, буде сухою. Однак майже у всіх областях очікуються сильні тумани.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко

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"Значна частина континентальної Європи ніжиться в обіймах високого атмосферного тиску. Антициклональне масштабне поле з центрами від західного Azzedine до східного Zayyan організовує скрізь, включно з Україною, суху погоду. Так у нас і завтра буде", — сказала синоптик.

погода 12 листопада
Погода в Україні. Фото: Наталка Діденко

Водночас вона спрогнозувала, що 12 листопада майже у всіх областях очікуються сильні тумани. Також температура повітря протягом дня вівторка очікується в межах +3...+8 °C, а на півдні місцями до +10 °C.

Погода у Києві 12 листопада

У Києві 12 листопада опадів не передбачається, вночі температура повітря коливатиметься в межах +1...+4 °C, а вдень +3...+5 °C.

Водночас Наталка Діденко попередила, що вже 13-14 листопада в Україну прийдуть дощі та мокрий сніг. 

прогноз погоди в Україні 12 листопада
Скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, в Україні також буде суха погода, без опадів та сильних холодів. 

Однак Одеська область зустріла понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону.

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