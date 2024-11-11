Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 11 листопада, від синоптиків

Похолодання та туман — прогноз погоди в Україні на сьогодні
Сьогодні, 11 листопада, у понеділок, в Україні буде хмарна погода, але без значних опадів. Проте в деяких регіонах можливий туман.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 11 листопада
Укргідрометцентр обіцяє сьогодні мінливу хмарність. Температура повітря підніметься в межах +3...+8 °С, на півдні країни та на Закарпатті максимальна температура буде +10 °С.
Синоптики попередили про можливий туман у західних областях, тому водіям та пішоходам треба бути особливо обережними.
У Києві прогнозується похолодання. Вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище, ніж до +6 °С. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Погода від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика сьогодні сильних опадів в Україні не передбачається. Однак у східній частині все ж можливий слабкий дощ. У західних регіонах слід очікувати сильні тумани.
Температура повітря вдень +4…+7 °С. У південній частині очікується від +6…+9 °С, а найтепліше буде на півдні Криму — від +10…+12 °С.
Погода 11 листопада від Ігоря Кібальчича
Синоптик прогнозує на понеділок хмарну погоду із проясненнями, без опадів. Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря показники термометрів коливатимуться у межах +5…+10 °С, у Криму температура підвищиться до +12 °С.
Нагадаємо, 11 листопада на Львівщині очікується хмарна погода з можливими туманами та ожеледицею вранці. Максимальна температура повітря становитиме +10 °С.
Раніше ми писали, що Одеська область зустріне понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону.
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