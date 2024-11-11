Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Похолодання та туман — прогноз погоди в Україні на сьогодні arrow

Похолодання та туман — прогноз погоди в Україні на сьогодні

11 листопада 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 11 листопада, від синоптиків
Осінній парк. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні, 11 листопада, у понеділок, в Україні буде хмарна погода, але без значних опадів. Проте в деяких регіонах можливий туман. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 11 листопада

Укргідрометцентр обіцяє сьогодні мінливу хмарність. Температура повітря підніметься в межах +3...+8 °С, на півдні країни та на Закарпатті максимальна температура буде +10 °С.

Синоптики попередили про можливий туман у західних областях, тому водіям та пішоходам треба бути особливо обережними. 

У Києві прогнозується похолодання. Вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище, ніж до +6 °С. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні 11 листопада
Погода в Україні на 11 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика сьогодні сильних опадів в Україні не передбачається. Однак у східній частині все ж можливий слабкий дощ. У західних регіонах слід очікувати сильні тумани.

Температура повітря вдень +4…+7 °С. У південній частині очікується від +6…+9 °С, а найтепліше буде на півдні Криму — від +10…+12 °С.

Прогноз погоди на 11 листопада
Карта антициклону 11 листопада. Фото: Наталка Діденко

Погода 11 листопада від Ігоря Кібальчича

Синоптик прогнозує на понеділок хмарну погоду із проясненнями, без опадів. Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря показники термометрів коливатимуться у межах +5…+10 °С, у Криму температура підвищиться до +12 °С.

прогноз погоди на 11 листопада
Температурна карта на 11 листопада. Фото: Метеопост

Нагадаємо, 11 листопада на Львівщині очікується хмарна погода з можливими туманами та ожеледицею вранці. Максимальна температура повітря становитиме +10 °С.

Раніше ми писали, що Одеська область зустріне понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону.

Укргідрометцентр погода прогноз погоди погода в Україні Наталка Діденко синоптик

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

17:09 Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища — села затоплює

16:57 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — фото

16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:12 Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

16:05 Податки на поховання — чому ритуальні послуги можуть здорожчати

15:59 На Одещині затримали селищного голову — в чому підозрюють

15:59 Хотіли спалити гелікоптер ЗСУ — СБУ затримала групу злочинців

15:58 Україна демонтувала одну з прифронтових ТЕС, — WSJ

17:09 Росіяни пошкодили дамбу Курахівського водосховища — села затоплює

16:57 У Харкові триває ліквідація наслідків атаки РФ — фото

16:43 На Одещині затримали міжрегіональну групу ухилянтів — відео

16:30 СБУ розкрила нові схеми ухилення від мобілізації через МСЕК

16:12 Зеленський провів засідання Ставки — що обговорювали

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:05 Податки на поховання — чому ритуальні послуги можуть здорожчати

15:59 На Одещині затримали селищного голову — в чому підозрюють

15:59 Хотіли спалити гелікоптер ЗСУ — СБУ затримала групу злочинців

15:58 Україна демонтувала одну з прифронтових ТЕС, — WSJ

15:49 У Києві відкрили мурал на честь бійця "Азова" — фото

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку