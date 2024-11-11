Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 11 листопада, від синоптиків

Осінній парк. Ілюстративне фото: УНІАН

Сьогодні, 11 листопада, у понеділок, в Україні буде хмарна погода, але без значних опадів. Проте в деяких регіонах можливий туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 11 листопада

Укргідрометцентр обіцяє сьогодні мінливу хмарність. Температура повітря підніметься в межах +3...+8 °С, на півдні країни та на Закарпатті максимальна температура буде +10 °С.

Синоптики попередили про можливий туман у західних областях, тому водіям та пішоходам треба бути особливо обережними.

У Києві прогнозується похолодання. Вдень стовпчики термометрів піднімуться не вище, ніж до +6 °С. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні на 11 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика сьогодні сильних опадів в Україні не передбачається. Однак у східній частині все ж можливий слабкий дощ. У західних регіонах слід очікувати сильні тумани.

Температура повітря вдень +4…+7 °С. У південній частині очікується від +6…+9 °С, а найтепліше буде на півдні Криму — від +10…+12 °С.

Карта антициклону 11 листопада. Фото: Наталка Діденко

Погода 11 листопада від Ігоря Кібальчича

Синоптик прогнозує на понеділок хмарну погоду із проясненнями, без опадів. Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря показники термометрів коливатимуться у межах +5…+10 °С, у Криму температура підвищиться до +12 °С.

Температурна карта на 11 листопада. Фото: Метеопост

Нагадаємо, 11 листопада на Львівщині очікується хмарна погода з можливими туманами та ожеледицею вранці. Максимальна температура повітря становитиме +10 °С.

Раніше ми писали, що Одеська область зустріне понеділок мінливою хмарністю та помірним дощем на півдні регіону.