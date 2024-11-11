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Похолодание и туман — прогноз погоды в Украине на сегодня

11 ноября 2024 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 11 ноября, от синоптиков
Осенний парк. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 11 ноября, в понедельник, в Украине будет облачная погода, но без существенных осадков. Однако в некоторых регионах возможен туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 11 ноября

Укргидрометцентр обещает сегодня переменную облачность. Температура воздуха поднимется в пределах +3...+8°С, на юге страны и Закарпатье максимальная температура будет +10°С.

Синоптики предупредили о возможном тумане в западных областях, поэтому водителям и пешеходам нужно быть особенно осторожными.

В Киеве прогнозируется похолодание. Днем столбики термометров поднимутся не выше, чем до +6 °С. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Украине 11 ноября
Погода в Украине на 11 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика, сегодня сильных осадков в Украине не предполагается. Однако в восточной части все же возможен слабый дождь. В западных регионах следует ожидать сильных туманов.

Температура воздуха днем +4…+7°С. В южной части ожидается от +6…+9 °С, а теплее всего будет на юге Крыма — от +10…+12 °С.

Прогноз погоды на 11 ноября.
Карта антициклона 11 ноября. Фото: Наталка Диденко

Погода 11 ноября от Игоря Кибальчича

Синоптик прогнозирует в понедельник облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха показатели термометров будут колебаться в пределах +5…+10 °С, в Крыму температура повысится до +12 °С.

прогноз погоды на 11 ноября
Температурная карта на 11 ноября. Фото: Метеопост

Напомним, 11 ноября во Львовской области ожидается облачная погода с возможными туманами и гололедицей утром. Максимальная температура воздуха будет составлять +10 °С.

Ранее мы писали, что Одесская область встретит понедельник переменной облачностью и умеренным дождем на юге региона.

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Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

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