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Синоптик Диденко предупредила об опасной погоде завтра

11 ноября 2024 13:12
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине от Наталки Диденко на завтра, 12 ноября
Сильный туман Фото: ГСЧС
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине во вторник, 12 ноября, будет сухой. Однако почти во всех областях ожидаются сильные туманы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 12 ноября

"Значительная часть континентальной Европы нежится в объятиях высокого атмосферного давления. Антициклональное масштабное поле с центрами от западного Azzedine до восточного Zayyan организует везде, включая Украину, сухую погоду. Так у нас и завтра будет", — сказала синоптик.

погода 12 ноября
Погода в Украине. Фото: Наталья Диденко

В то же время, она спрогнозировала, что 12 ноября почти во всех областях ожидаются сильные туманы. Также температура воздуха в течение дня вторника ожидается в пределах +3…+8 °C, а на юге местами до +10 °C.

Погода в Киеве 12 ноября

В Киеве 12 ноября осадков не ожидается, ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+4 °C, а днем +3...+5 °C.

В то же время, Наталья Диденко предупредила, что уже 13-14 ноября в Украину придут дожди и мокрый снег.

прогноз погоды в Украине 12 ноября
Скриншот

Напомним, сегодня, 11 ноября, в Украине также будет сухая погода, без осадков и сильных холодов.

Однако Одесская область встретила понедельник переменной облачностью и умеренным дождем на юге региона.

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