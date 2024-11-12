Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Активність Сонця на високому рівні — магнітні бурі сьогодні arrow

Активність Сонця на високому рівні — магнітні бурі сьогодні

12 листопада 2024 11:24
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз магнітних бур на сьогодні, 12 листопада
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: Pexels
Світлана Силенко - Редактор

На Землі у вівторок, 12 листопада, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 12 листопада

На Сонці за добу відбулося п'ять спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М4,8.

Сонячні спалахи такого класу є середніми з великих спалахів й можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, також можливий радіаційний шторм.

Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Водночас прогнозують помірну сонячну активність з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 12 листопада

  • можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%;
  • кількість сонячних плям — 58.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Чи є сьогодні магнітні бурі - прогноз на 12 листопада
Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, тому попередження про ці явища допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Аби уникнути негативних наслідків або знизити їх вплив на здоров'я варто дотримуватися наступних порад:

  • відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
  • взяти час на відпочинок і відновлення;
  • зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;
  • влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;
  • дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, сьогодні на всій території України буде хмарна погода. У західній частині очікується сніг з дощем. 

Також за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, вже 13-14 листопада в Україну прийдуть дощі та мокрий сніг. 

Сонце Земля магнітні бурі головний біль синоптик

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:01 Телемарафон до кінця війни — скільки українців підтримують

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

16:13 Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

16:06 Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

17:01 Телемарафон до кінця війни — скільки українців підтримують

16:45 Понад 16 тис. грн на дрова — кому держава виплатить гроші

16:41 Ексміністр Казахстана Бішимбаєв зник з колонії

16:41 Чотири дні обстрілів — в Одесі підрахували масштаби руйнувань

16:29 У Печерському ТЦК працівник вчинив спробу самогубства — ЗМІ

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

16:29 У Херсоні пролунали вибухи

16:20 Переведення воїнів у ЗСУ — уряд схвалив постанову

Новина з фото

16:14 До двох місяців роботи — вийшов смартфон з батареєю на 22 000 мАг

16:13 Знають не всі — які послуги Укрзалізниця надає безплатно

16:06 Лікарі з ВЛК отримали наказ визнавати всіх придатними, — нардеп

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Text

13:00 Трагедія у Кривому Розі та удар по Запоріжжю — ефір День.LIVE

Text

10:38 Евакуацію в Донецькій області проводять цілодобово, — Дяченко

Text

09:38 Окупанти мінують Херсон за допомогою БпЛА — що відомо

Text

08:00 Наслідки підриву греблі у Кураховому — ефір Ранок.LIVE

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

07:41 Всі виплати, крім військових, можуть зупинити, — Южаніна

11 листопада 2024
Text

18:05 Підрив греблі та розстріл полонених бійців ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:18 Нардеп пояснив, коли в Україні збільшать податки

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку