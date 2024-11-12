Прогноз магнітних бур на сьогодні, 12 листопада

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: Pexels

На Землі у вівторок, 12 листопада, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 листопада

На Сонці за добу відбулося п'ять спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М4,8.

Сонячні спалахи такого класу є середніми з великих спалахів й можуть викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, також можливий радіаційний шторм.

Сьогодні геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Водночас прогнозують помірну сонячну активність з невеликою ймовірністю спалаху класу Х.

Сонячна активність на 12 листопада

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%;

кількість сонячних плям — 58.

Як уникнути впливу магнітних бур на здоров'я

Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: depositphotos

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, тому попередження про ці явища допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів.

Аби уникнути негативних наслідків або знизити їх вплив на здоров'я варто дотримуватися наступних порад:

відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;

взяти час на відпочинок і відновлення;

зменшити вживання кофеїну та алкоголю або взагалі відмовитися;

влаштувати прогулянку на свіжому повітрі;

дотримуватися режиму сну та спати достатню кількість годин.

Нагадаємо, сьогодні на всій території України буде хмарна погода. У західній частині очікується сніг з дощем.

Також за прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, вже 13-14 листопада в Україну прийдуть дощі та мокрий сніг.