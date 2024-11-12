Прогноз магнитных бурь на сегодня, 12 ноября

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: Pexels

На Земле во вторник, 12 ноября, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 12 ноября

На Солнце за сутки произошло пять вспышек класса С и три вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М4,8.

Солнечные вспышки такого класса являются средними из больших вспышек и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, также возможен радиационный шторм.

Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. В то же время, прогнозируют умеренную солнечную активность с небольшой вероятностью вспышки класса Х.

Солнечная активность на 12 ноября

возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%;

количество солнечных пятен — 58.

Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье

Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: depositphotos

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, поэтому предупреждение об этих явлениях помогает контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.

Чтобы избежать негативных последствий или снизить их влияние на здоровье, следует следовать следующим советам:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;

устроить прогулку на свежем воздухе;

соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.

Напомним, сегодня по всей территории Украины будет облачная погода. В западной части ожидается снег с дождем.

Также, по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, уже 13-14 ноября в Украину придут дожди и мокрый снег.