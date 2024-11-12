Прогноз магнитных бурь на сегодня, 12 ноября

Активность Солнца на высоком уровне — магнитные бури сегодня
На Земле во вторник, 12 ноября, не ожидается существенных магнитных бурь. За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 12 ноября
На Солнце за сутки произошло пять вспышек класса С и три вспышки класса М, самой большой из которых стала вспышка М4,8.
Солнечные вспышки такого класса являются средними из больших вспышек и могут вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли, также возможен радиационный шторм.
Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. В то же время, прогнозируют умеренную солнечную активность с небольшой вероятностью вспышки класса Х.
Солнечная активность на 12 ноября
- возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%;
- количество солнечных пятен — 58.
Как избежать влияния магнитных бурь на здоровье
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, поэтому предупреждение об этих явлениях помогает контролировать факторы риска инфарктов и инсультов.
Чтобы избежать негативных последствий или снизить их влияние на здоровье, следует следовать следующим советам:
- отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;
- взять время на отдых и восстановление;
- уменьшить употребление кофеина и алкоголя или вообще отказаться;
- устроить прогулку на свежем воздухе;
- соблюдать режим сна и спать достаточное количество часов.
Напомним, сегодня по всей территории Украины будет облачная погода. В западной части ожидается снег с дождем.
Также, по прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, уже 13-14 ноября в Украину придут дожди и мокрый снег.
Читайте Новини.LIVE!