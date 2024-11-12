Прогноз погоди в Україні 13 листопада від Наталки Діденко

Ожеледиця. Фото: УНІАН

В Україні завтра різко опуститься температура повітря. Синоптик Наталка Діденко прогнозує погоду з опадами у вигляді мокрого снігу чи льодяного дощу.

Про це Наталка Діденко повідомила на своєму каналі у Telegram.

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Прогноз погоди в Україні 13 листопада

Температурна карта України 13 листопада о 08:00. Фото: скриншот

Наталка Діденко попередила, що у західних областях України, а також у Житомирській та Вінницькій областях у середу, 13 листопада, можливі опади у вигляді мокрого снігу чи льодяного дощу.

Інші території країни матимуть густу хмарність або помірні дощі.

У більшості областей України вночі температура повітря коливатиметься від -2...+3 °С, а вдень становитиме +1...+4 °С.

На півдні буде дещо тепліше: +3...+5 °С вночі та +5...+9 °С вдень.

Погода у Києві 13 листопада

Діденко прогнозує у столиці в середу, 13 листопада, хмарну вологу погоду. Вночі температура буде +1 °С, а вдень непомітно потеплішає до +4 °С.

Нагадаємо, фахівці спрогнозували, чи будуть магнітні бурі на сьогодні з огляду на численні спалахи на Сонці.

Також в Укргідрометцентрі попереджали про різку зміну погоди по Україні, яка буде відчутна вже від сьогодні, 12 листопада.