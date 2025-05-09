Погода на выходных 10-11 мая — в Украину накроют холода

Холодная и дождливая погода. Фото: Новини.LIVE

В эти выходные 10-11 мая в Украине будет холодная и дождливая погода. Во всех областях сохранится аномально низкая температура воздуха из-за доминирования холодной воздушной массы арктического происхождения над Восточной Европой.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Погода в Украине на выходных 10-11 мая

Синоптики прогнозируют, что 10-11 мая в Украине будет прохладная погода. По их данным, низкую температуру воздуха и умеренные дожди обусловят атмосферные фронты.

Особенно холодно будет ночью 10 мая в западных и Житомирской областях. Тогда на поверхности почвы ожидаются заморозки.

Погода в Украине 10 мая

Температура воздуха в субботу, 10 мая, ночью во всех областях будет колебаться в пределах 0...- 5 °C. Однако днем столбики термометров несколько "подпрыгнут": до +7...+12 °C на западе, +9...+14 °C в северных областях, +10...+15 °C в центральных регионах и +9...+14 °C на востоке. Теплее всего будет в южной части страны — +13... +18 °C.

Карта температур в Украине 10 мая. Фото: Метеопост

Кроме того, в течение дня во всех областях ожидается ветер 5-10 м/с, только на юге и востоке возможны чуть более сильные порывы до 7-12 м/с. Не обойдут Украину и дожди, днем по всем регионам возможны осадки, местами даже грозы. Только на юге и востоке будет сухо.

Погода в Украине в воскресенье, 11 мая

В западных регионах Украины ночью пройдут дожди, а в Карпатах будут сильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем ожидается небольшой дождь, местами грозы и северный ветер 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит... +6 °C, на поверхности почвы местами заморозки 0... -3 °C; днем +9... +14 °C, на Закарпатье до +17 °C.

Карта температур в Украине 11 мая. Фото: Метеопост

В северных областях ночью местами пройдет небольшой дождь, днем по всему региону будут отмечаться небольшие кратковременные дожди. Ветер будет преобладать северо-восточного направления, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2... +7 °C, днем +9... +14 °C.

В южных и восточных регионах осадков не предвидится, лишь днем возможны небольшие дожди в Одесской, Николаевской и Харьковской областях. Температура воздуха ночью составит +1... +10 °C, днем +14... +19 °C.

Напомним, в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра. Погода будет облачной и дождливой, а в Карпатах ожидается мокрый снег.

В то же время синоптик Наталья Диденко сообщала, что в эти выходные в Украину придут атмосферные фронты, которые испортят погоду.