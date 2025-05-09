Погода в Україні 10 травня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Чоловік із парасолькою йде вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 10 травня, буде хмарною, подекуди йтимуть дощі. На високогір’ї Карпат прогнозують мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 10 травня

За прогнозами синоптиків, вночі 10 травня дощитиме у східних, Дніпропетровській і Полтавській областях, а вдень — у західних регіонах.

У північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликі дощі. На решті території — без опадів.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, місцями на заході та в Житомирській області можливі заморозки на ґрунті до -5 °С.

Вдень повітря прогріється до +9…+14 °С, а на півдні та сході до +12…+17 °С. Вітер очікується північно-західний і західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

На високогір’ї Карпат вночі буде сухо, а вдень пройдуть дощі з мокрим снігом. Температура повітря там становитиме вночі -5...0 °С, вдень +2…+7 °С.

Прогноз погоди в Україні на 10 травня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

У ніч проти 10 травня у західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки -5...0 °С. Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.

Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних і будівельних підприємств.

Крім того, заморозки становлять загрозу для сільського господарства — зокрема, можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 10 травня. Фото: Укргідрометцентр

А за прогнозами синоптика Наталки Діденко, цими вихідними в Україну прийдуть атмосферні фронти, які зіпсують погоду.

Також ми писали, що 9 травня магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.