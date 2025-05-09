Погода в Україні 10 травня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Дощі та похолодання — в Укргідрометцентрі дали прогноз на завтра
Погода в Україні завтра, 10 травня, буде хмарною, подекуди йтимуть дощі. На високогір’ї Карпат прогнозують мокрий сніг.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 10 травня
За прогнозами синоптиків, вночі 10 травня дощитиме у східних, Дніпропетровській і Полтавській областях, а вдень — у західних регіонах.
У північних, Вінницькій та Черкаській областях невеликі дощі. На решті території — без опадів.
Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, місцями на заході та в Житомирській області можливі заморозки на ґрунті до -5 °С.
Вдень повітря прогріється до +9…+14 °С, а на півдні та сході до +12…+17 °С. Вітер очікується північно-західний і західний, зі швидкістю 5–10 м/с.
На високогір’ї Карпат вночі буде сухо, а вдень пройдуть дощі з мокрим снігом. Температура повітря там становитиме вночі -5...0 °С, вдень +2…+7 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
У ніч проти 10 травня у західних та Житомирській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки -5...0 °С. Оголошено I рівень небезпечності — жовтий.
Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних і будівельних підприємств.
Крім того, заморозки становлять загрозу для сільського господарства — зокрема, можуть завдати шкоди ранньоквітучим плодовим деревам.
А за прогнозами синоптика Наталки Діденко, цими вихідними в Україну прийдуть атмосферні фронти, які зіпсують погоду.
Також ми писали, що 9 травня магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані.
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