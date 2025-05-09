Погода в Україні на вихідні 10 та 11 травня — прогноз від Наталки Діденко

Жінки ховаються під парасольками. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Цими вихідними, 10 та 11 травня, в Україну прийдуть атмосферні фронти, які погіршать погоду та принесуть опади майже в усі регіони. Крім того, за деяких погодних умов можливі навіть заморозки.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на вихідний, 10 травня

Наталка Діденко попередила, що лише Луганську та Донецьку області 10–11 травня оминуть дощі. У суботу також обійде дощ і значну частину півдня.

Температурна карта України 10 травня. Фото: Метеопост

Найпрохолодніше буде на заході — у суботу, 10 травня, температура там підніметься лише до +7...+12 °C, окрім того буде дощ. У центральних, північних і східних регіонах буде трохи тепліше. Стовпчики термометра показуватимуть вдень +11...+15 °C. На півдні буде відносно комфортна температура — +14...+17 °C.

Погода в Україні в неділю, 11 травня

У неділю, 11 травня, холод охопить практично всю країну. Температура повітря вдень становитиме +9...+14 °C, а на півдні — +13…+17 °C. Наталка Діденко попереджає, що вночі, якщо небо проясниться, можливі заморозки на ґрунті.

Температурна карта України 11 травня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди в Києві 10 та 11 травня

У Києві суботній день мине з невеликими дощами, інколи небо буде прояснюватися. Максимальна температура 10 травня становитиме близько +13 °C. У неділю столицю накриють тривалі дощі, а повітря прогріється лише до +11 °C.

Нагадаємо, синоптики прогнозують дощовий та прохолодний травень і назвали період місяця, коли тривала негода відступить.

Тим часом астросиноптики відповіли, чи буде магнітна буря в п'ятницю, 9 травня.