Погода в Украине на выходные 10 и 11 мая — прогноз от Натальи Диденко

Женщины прячутся под зонтиками. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В эти выходные, 10 и 11 мая, в Украину придут атмосферные фронты, которые ухудшат погоду и принесут осадки почти во все регионы. Кроме того, при некоторых погодных условиях возможны даже заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине на выходной, 10 мая

Наталья Диденко предупредила, что только Луганскую и Донецкую области 10-11 мая обойдут дожди. В субботу также обойдет дождь и значительную часть юга.

Температурная карта Украины 10 мая. Фото: Метеопост

Прохладнее всего будет на западе — в субботу, 10 мая, температура там поднимется лишь до +7...+12 °C, кроме того будет дождь. В центральных, северных и восточных регионах будет немного теплее. Столбики термометра будут показывать днем +11...+15 °C. На юге будет относительно комфортная температура — +14...+17 °C.

Погода в Украине в воскресенье, 11 мая

В воскресенье, 11 мая, холод охватит практически всю страну. Температура воздуха днем составит +9...+14 °C, а на юге — +13...+17 °C. Наталья Диденко предупреждает, что ночью, если небо прояснится, возможны заморозки на почве.

Температурная карта Украины 11 мая. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве 10 и 11 мая

В Киеве субботний день пройдет с небольшими дождями, иногда небо будет проясняться. Максимальная температура 10 мая составит около +13 °C. В воскресенье столицу накроют продолжительные дожди, а воздух прогреется лишь до +11 °C.

Напомним, синоптики прогнозируют дождливый и прохладный май и назвали период месяца, когда длительная непогода отступит.

Тем временем астросиноптики ответили, будет ли магнитная буря в пятницу, 9 мая.