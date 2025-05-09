Магнітні бурі — прогноз на сьогодні

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

У п'ятницю, 9 травня, значних магнітних бур не прогнозують. Однак, попри це, варто все ж бути уважними до свого самопочуття, й прислухатися до сигналів організму.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 травня

Отже, 9 травня магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, проте суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося 12 спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде нестабільним до рівня незначного шторму. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 9 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 55.

Жінка тримається за голову через сильний біль. Фото: Freepik

Як магнітні бурі можу впливати на самопочуття людей

Варто розуміти, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Тому попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні негативні наслідки, які можуть бути через магнітні бурі:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

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